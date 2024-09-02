نتنياهو يطلب “الصفح” من عائلات المحتجزين الستة ويصر على الاحتفاظ بمحور فيلاديلفيا

“القدس العربي”: طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، “الصفح” من عائلات ستة محتجزين تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحافي متلفز “أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمنا باهظا للغاية”.

وقال نتنياهو “هؤلاء القتلة أعدموا ستة من رهائننا، أطلقوا النار عليهم في مؤخر الرأس”.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة عند الحدود بين غزة ومصر، ويعد نقطة شائكة رئيسية في محادثات وقف إطلاق النار.

وزعم أن “تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا… السيطرة على محور فيلادلفيا تضمن عدم تهريب الرهائن إلى خارج غزة”. وقال “محور الشر يحتاج إلى محور فيلادلفيا، ولهذا السبب تجب علينا السيطرة عليه”.

שידור חי – https://t.co/MP6Zz7IjHe — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 2, 2024

وتطالب حماس من جهتها بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع الفلسطيني.

يتزامن ذلك مع انطلاق مظاهرات غاضبة في أنحاء إسرائيل، الإثنين، احتجاجا على عدم توصل الحكومة إلى اتفاق يفضي إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح اليوم أيضا بأن نتنياهو لا يبذل الجهد الكافي لإتمام اتفاق التبادل مع حركة حماس.

(وكالات)