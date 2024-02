نتنياهو يطلب من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح- (بيان)

القدس: طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح جنوبي قطاع غزة، تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة “حماس”.

وقال مكتب رئيس الوزراء: “لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس حين يتم إبقاء 4 كتائب تابعة لها في رفح”، دون تحديد الكتائب.

وأضاف أن “عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال”.

وتابع: “لذلك، فقد أوعز رئيس الوزراء للجيش والمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية) سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس”.

The Prime Minister’s Office:

It is impossible to achieve the goal of the war of eliminating Hamas by leaving four Hamas battalions in Rafah.

On the contrary, it is clear that intense activity in Rafah requires that civilians evacuate the areas of combat.

