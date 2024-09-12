نتنياهو يطلب من النائب العام التحقيق معه ووزير دفاعه سعيا لتجنب مذكرتي اعتقال

تل أبيب: طلب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بناء على تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت فيما يتعلق بحرب غزة.

وتأتي هذه الخطوة في مسعى للالتفاف على طلب معلق من المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وفقا لتقرير بثته قناة 12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وقالت القناة 12 إن نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية إدارة الحملة العسكرية ضد حماس، ثم إغلاقه، ومن ثم تقديم تحديث للمحكمة الجنائية الدولية مفاده أنه جرى التحقيق في التهم من جانب إسرائيل، وبالتالي لا يتطلب الأمر تدخل المحكمة الدولية.

وأفاد التقرير بأن بهاراف ميارا رفضت الطلب على أساس أنه خدعة صارخة ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح التقرير أن بهاراف ميارا أشارت أيضا إلى أنها أوضحت بالفعل علنا أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية – أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل – هو الخيار الوحيد الكافي، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ورفض رئيس الوزراء، حتى الآن، تشكيل لجنة تحقيق حكومية في سلسلة الإخفاقات قبل هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر وأثنائه، على الرغم من دعوات متكررة لتشكيل تلك اللجنة، ومنها دعوات من جانب بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.

وذكر التقرير الإخباري غير الموثق للقناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد خدعة قانونية لمحاولة عزله من منصبه.

(د ب أ)