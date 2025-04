نتنياهو يطلب من غوتيريش إبعاد قوات اليونيفيل “عن الخطر فوراً” في جنوب لبنان.. والبابا يدعو إلى احترامها- (فيديو)

القدس المحتلة: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن “الخطر على الفور”.

وقال نتنياهو، في بيان مصور، متوجهاً إلى غوتيريش: “أبعدوا قوات اليونيفيل عن الخطر. يجب القيام بذلك الآن، وعلى الفور”، وذلك بعدما أصيب خمسة على الأقل من عناصر اليونيفيل، في الأيام الاخيرة، خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية و”حزب الله” في جنوب لبنان.

وبحسب نتنياهو فإن القوات الإسرائيلية طلبت من اليونيفيل عدة مرات المغادرة لكنها “قوبلت برفض متكرر” يؤمن “درعا بشرية لإرهابيي حزب الله”.

وأضاف “رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لحزب الله. وهذا يعرضهم وحياة جنودنا للخطر”.

وتابع “نأسف لإصابة جنود اليونيفيل ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع هذه الإصابة. ولكن الطريقة البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر”.

