نتنياهو يعتبر رئيس الوزراء الأسترالي “سياسياً ضعيفاً خان إسرائيل”

القدس: وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، انتقادات لاذعة لنظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، واصفاً إياه بـ”سياسي ضعيف خان إسرائيل”، في خضم توتر دبلوماسي بين البلدين، منذ إعلان كانبيرا أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل.

وجاء في منشور على حساب مكتب نتنياهو على “إكس”: “سيذكر التاريخ ألبانيزي على ما هو عليه؛ سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلّى عن يهود أستراليا”.

وأتى ذلك بعد انتقاد أستراليا قرار الدولة العبرية سحب تأشيرات ممثليها الدبلوماسيين لدى السلطة الفلسطينية، رداً على إلغاء كانبيرا تأشيرة دخول لسياسي إسرائيلي من اليمين المتطرف.

(أ ف ب)