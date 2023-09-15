نتنياهو يعتزم لقاء ماسك خلال زيارته للولايات المتحدة

تل أبيب: يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء رجل الأعمال وملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، حسبما أعلن مكتب نتنياهو يوم الخميس.

ووفقا لما أعلنه المكتب فإنه من المقرر أن يعقد اللقاء يوم الاثنين المقبل.

وتعرض ماسك مؤخرا لاتهامات بمعاداة السامية بعد هجومه على الملياردير وأحد الناجين من الهولوكوست جورج سوروس و”رابطة مكافحة التشهير”، المنظمة اليهودية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وذكرت تقارير إعلامية أن نتنياهو سيتوقف أولا في كاليفورنيا قبل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الأسبوع المقبل.

ولم يتضح ما إذا كان نتنياهو سيلتقي أيضا بالرئيس الأمريكي جو بايدن أم لا. وفي الصيف، اتفق الاثنان على اللقاء “في الخريف”، لكن لم يتم تحديد موعد محدد.

(د ب أ)