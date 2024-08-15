نتنياهو يعتزم مطالبة غانتس بسداد تكاليف زيارته لأمريكا في آذار

تل أبيب: يعتزم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبة الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس بدفع عشرات الآلاف من الشواكل لسداد تكاليف زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة في آذار/ مارس على نفقة الدولة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن زيارة غانتس للولايات المتحدة “تمت دون الحصول على موافقة، كما تقتضي القواعد”.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه “جرى التوضيح لغانتس ومكتبه، قبل قيامه بالزيارة، بأنه كون هذه زيارة خاصة، فإن مكتب رئيس الوزراء لن يغطي التكاليف”.

ولم يحدد البيان قيمة المبلغ الذي يعتزم مكتب رئيس الوزراء طلبه من غانتس، لكن تقارير تقدر هذا المبلغ بـ70 ألف شيكل (18 ألف دولار).

يذكر أن غانتس توجه إلى الولايات المتحدة، في أوائل آذار/ مارس، حيث عقد اجتماعات مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وأعضاء في الكونغرس، ومسؤولين آخرين.

(د ب أ)