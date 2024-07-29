نتنياهو يعد بردّ قاس… وسموتريتش يدعو لاحتلال جنوب لبنان

الناصرة – «القدس العربي» ووكالات: قال مسؤولان إسرائيليان أمس الإثنين إن إسرائيل تريد إلحاق أذى بـ «حزب الله» اللبناني لكنها لا تريد جرّ الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، وذلك في ظل تأهب لبنان لرد إسرائيلي بعد هجوم صاروخي أسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وذكر مسؤولان إسرائيليان آخران أن إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع قتال يستمر لبضعة أيام عقب الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت على ساحة رياضية في قرية درزية.

وتحدث المسؤولون الأربعة لرويترز، ومن بينهم مسؤول دفاعي كبير ومصدر دبلوماسي، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم ولم يقدموا مزيدا من المعلومات، عن خطط إسرائيل للرد.

وقال المصدر الدبلوماسي «التقدير هو أن الرد لن يؤدي إلى حرب شاملة». وأضاف «لن يكون ذلك في مصلحتنا في هذه المرحلة» . ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأكبر في إسرائيل عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم القول إن الرد سيكون «محدودا لكنه ذو مغزى» .

وأشار التقرير إلى أن خيارات الرد تتراوح بين هجوم محدود لكنه «مثير للإعجاب في الصور» على البنية التحتية مثل الجسور ومحطات الكهرباء والموانئ، إلى ضرب مستودعات أسلحة «حزب الله» أو استهداف قادة كبار في الجماعة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتمع ليل الأحد لمناقشة إجراءات الرد ضد حزب الله بعد الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت وأسفر عن مقتل 12 طفلا في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

يأتي ذلك على الرغم من الدعوات الدولية لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

إسرائيل تريد إلحاق الأذى بـ «حزب الله».. وتجنّب حرب شاملة

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلا عن بيان صدر عقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت تفويضا «لاتخاذ قرار بشأن طريقة الرد على حزب الله وتوقيته». ولم يحدد البيان كيف سترد إسرائيل على الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أجرى نتنياهو تقييما أمنيا مع كبار المسؤولين الأمنيين في قاعدة كيرياه العسكرية في تل أبيب، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

واستعرض نتنياهو الخيارات المحتملة للرد على «حزب الله»، الجماعة المسلحة اللبنانية التي تحملها إسرائيل مسؤولية الهجوم الصاروخي.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال مكتب نتنياهو إن مجلس الوزراء «فوض رئيس الحكومة ووزير الدفاع بتحديد طريقة وتوقيت الرد» .

نتنياهو

وتوعد نتنياهو أمس خلال زيارته بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بأن «ردنا سيأتي وسيكون قاسيا» .

وقال «هؤلاء الأطفال هم أطفالنا… لن تدع دولة إسرائيل هذا يمر ولا يمكنها ذلك. ردنا سيأتي وسيكون قاسيا». وينفي حزب الله المدعوم من إيران مسؤوليته.

كذلك توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت حزب الله مجددا وقال «سنترك الأفعال تتحدث لا الأقوال».

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن غالانت قوله إن «حزب الله» سيدفع ثمنا مقابل الهجوم الذي تعرضت له بلدة مجدل شمس.

أما وزير المالية الأكثر تطرفا بتسلئيل سموتريتش فتوعد مجددا بتدمير «حزب الله» واحتلال جنوب لبنان

قال إنه «لا سبيل لإعادة الأمن لسكان الشمال دون تدمير حزب الله واحتلال جنوب لبنان ونقل المنطقة العازلة لأرضه».

شغل هجوم مجدل شمس الأوساط الإسرائيلية.

وفي هذا السياق رأى جنرال إسرائيلي بارز أن «غلطة حزب الله في مجدل شمس» تعيد السيطرة مجددّا لإسرائيل و»في ظل التهديدات الانفعالية المفرطة يحذّر قادتها بالقول إن أي ردة فعل مستندة إلى الهلع والعواطف، يمكن أن تكون طائشة وحمقاء بما يكفي لإشعال حرب إقليمية مما يزيد طينة إسرائيل بلّة».

ويقول قائد غرفة العمليات سابقا في جيش الاحتلال الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف ضمن مقال ينشره موقع القناة 12 العبرية إن كارثة مجدل شمس ليست سوى شهادة فاضحة على الإخفاق الكامل لسياسات حكومة نتنياهو في الشمال، وغياب الاستراتيجيات الحربية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر حتى اليوم.

ويعلل ذلك بالقول إنه في 11 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد خمسة أيام من الهجوم القاتل الذي نفذته «حماس»، وبعد أربعة أيام من انضمام حزب الله إلى المعركة، في الوقت الذي كان واضحاً فيه أن حرباً متعدّدة الجبهات قد اندلعت، اقترح وزير الدفاع تنفيذ هجوم استراتيجي ضد حزب الله بهدف شله ومنعه من دخول المعركة بالتزامن مع «حماس»، وبصورة خاصة المحافظة على وتيرة ممكنة من الحرب متعددة الجبهات التي فرضتها إيران على إسرائيل. ويمضي في توجيه اللوم لـ نتنياهو: “لكن نتنياهو لم يوافق على الأمر، ونظراً إلى أنه كان يخشى أيضاً الموافقة على الاجتياح البري لغزة، فقد فضل وزير الدفاع التراجع عن إصراره على تنفيذ هجوم على الجبهة الشمالية، والتركيز على اجتياح غزة، الذي بدأ في 27 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أسابيع من محاولات الوزير إقناع نتنياهو بتنفيذ الاجتياح. وبذلك، وافقت إسرائيل عملياً على السيناريو الذي فرضه حزب الله عليها، وقبلت، بصمت، إعلان «حزب الله» الحرب عليها من دون رد».

ويضيف زيف أنه منذ ذلك الحين وحتى اليوم، أي على مدار عشرة أشهر، ظلت إسرائيل مستسلمة للسيناريو الذي فرضه نصر الله عليها، وتدير معه لعبة تبادل لإطلاق النار، بحيث ظل مفتاح إنهاء هذه الحرب في يد الحزب. كما يقول إنه علاوة على ذلك، فقد قامت إسرائيل بإدخال الولايات المتحدة إلى معادلة نصر الله، إذ وافق المفاوض عاموس هوكشتاين على موقف نصر الله القائل إنه عندما تنتهي الحرب في غزة، سيوقف حزب الله إطلاق النار، وسيدخل مفاوضات بشأن انتشار عناصره. وبرأي زيف كان من الواضح بالنسبة إلى الكثيرين، وهو من بينهم أن هذا الوضع المفروض على إسرائيل، وأن الاستنزاف المتبادل الذي يتحكم «حزب الله» بمستوياته، ليس سوى حالة موقتة وقصيرة للغاية، أي أننا سنتعامل مع الجبهة الشمالية فور انتهائنا من «ضرب حماس» في غزة. ويتابع «على الرغم من استطالة أمد الحرب، فقد افترضت أننا سنتمكن، بحلول شهر حزيران/ يونيو، أي قبل شهرين من اليوم، من تجميع جهودنا ضد «حزب الله»، وتسديد ضربة قوية لمعاقبته على شنه الحرب ضدنا، وتكبيده أضراراً شديدة لنا، بحيث تكون هذه الضربة بمساعدة الأمريكيين بحيث نصل من بعدها إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار على أساس القرار رقم 1701».

وطبقا لزيف فمن الواضح أن خطوة الضربة القوية التي يتلوها اتفاق لن تحل، جذرياً، مشكلة التهديد الذي يمثله حزب الله، لكنها ستمكن إسرائيل من كسب الوقت الضروري لتنظيم صفوفها وتحضير نفسها لحرب شاملة، تضمن تفكيك حزب الله تفكيكاً شاملاً كما فعلت بصديقته «حماس».

ويتابع موجها سهام انتقاداته لإدارة الحرب على غزة: «لكن طريقة إدارة الحرب تغيرت، رغم أن مسار الحرب كان خطياً، ورغم أنها استمرت وقتاً أطول كثيراً من اللازم فبعد خروج غانتس من مجلس الحرب، صارت إدارة الحرب وأهدافها مرتبطة بأجندة سياسية داخلية تماماً، بما يشمل تغيير أهدافها العملية، وصار الهدف من الحرب الآن يتمثل في إطالة أمدها، لا تقصيره، وهذا ما يتعارض مع العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ويهدف هذا كله إلى ضمان بقاء الحكومة ونتنياهو على رأسها».

حرب بلا نهاية

وهكذا، وفق زيف، فقد صار التعريف الجديد لـ «النصر المؤزر» (الذي لم يرد أصلاً في الأهداف الأصلية للحرب) هو حرب بلا نهاية)، ولو كانت ماهية هذا النصر المؤزر، والأوضاع التي تعني تحققه معروفة، لكان الأمر هيناً، لكن حينما تكون هذه العبارة مجرد شعار سياسي داخلي يطلقه رئيس الحكومة من دون أن يضع له تعريفات، فإن الأمر يعني حتماً حرباً بلا نهاية. وهذا هو أيضاً السبب الذي يجعل استعادة المختطفين تمثل خطراً على أهداف نتنياهو الشخصية، ولهذا بالذات، يقوم هذا الرجل بكل ما في وسعه من أجل إحباط الصفقة، وتمديد الحرب».

وينبه إلى ان «الذين يدفعون الثمن الإضافي لهذه النزوة الشخصية، وغياب التفكير الاستراتيجي، هم سكان الشمال، يهوداً ودروزاً، لأن نتنياهو غير مهتم بتقديم حل إلى الجبهة الشمالية، بل أيضاً لم يتم حتى اليوم إجراء نقاش استراتيجي أو اتخاذ قرارات حكومية بشأن السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللازم اتخاذها في الشمال. وضمن اتهاماته يقول إنه في الواقع، فإن استمرار حالة الحرب أمر مريح لنتنياهو، وسيظل مريحاً إلى أن يباغتنا صاروخ على حين غرة، فيضرب مجدل شمس، ويقتل 12 طفلاً بريئاً وها هو الآن رئيس الحكومة يستفيق مرعوباً، ويهدد بالرد على حزب الله عبر ضربة عسكرية قوية».

ويستذكر الجنرال الإسرائيلي الذي يدعو لوقف الحرب والذهاب لصفقة كبرى منذ شهور، قول حكيم صيني: «حينما تتوفر الحكمة منذ البداية، لن تعود هناك حاجة إلى الفطنة للخروج من المآزق».

ويضيف: «لكننا لم نشهد وجود تلك الحكمة في بداية الحرب، وعلى الرغم من ذلك، فإن أي ردة فعل مستندة إلى الهلع والعواطف، يمكن أن تكون طائشة وحمقاء بما يكفي لإشعال حرب إقليمية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم التدهور في أوضاعنا. ويرى أن إسرائيل الآن حصلت على فرصة استراتيجية، وكذلك على حق شرعي في الفصل بين الجبهات التي تورّطت فيها ولم تكن تجد في السابق طريقة للخروج منها، فيجب علينا الآن عدم العودة، في أي حال من الأحوال، إلى معادلة الاستنزاف القائمة منذ عشرة أشهر، والتي تُعتبر إسرائيل الخاسرة الكبرى في نطاقها».

ويفسر ذلك بالقول إن نصر الله يدرك جيداً أنه ارتكب خطأً فادحاً، وأنه يتعين عليه دفع ثمن باهظ في مقابله، لكن على إسرائيل ألاّ تتسرع وتضيع فرصتها هذه عبر شن هجوم متهور، إنما العكس هو الصحيح؛ إذ عليها التريث والاستعداد جيداً، لأنه من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد واسع غير مرغوب فيه».

موقف واشنطن

وضمن توصياته يقول زيف إنه «يجب استدعاء الوسيط عاموس هوكشتاين فوراً إلى إسرائيل ليعلن من هنا، لا من واشنطن، أن الولايات المتحدة لم تعد تعترف بالمعادلة التي فرضها نصر الله، وأنها تدعم حق إسرائيل في الرد بشدة لكن على هوكشتاين أن يضيف: «أنا موجود في حال أردتم التوصل إلى اتفاق بعد الرد. فإذا ما عارض حزب الله التوصل إلى اتفاقية بعد الرد، فإن الولايات المتحدة ستقف وراء إسرائيل».

ويرى أن «هذا الرد الإسرائيلي يجب أن يتمثل في عملية موجهة تُرسّم آفاق المتوقَع لاحقاً؛ فعلى سبيل المثال، ينبغي توجيه تحذير بالإخلاء الفوري إلى القرية التي أُطلق منها الصاروخ، وأي قرى أُخرى تحتضن حزب الله، ثم يجب التعامل مع تلك القرية كما تعاملنا مع بيت حانون؛ تسويتها بالأرض تماماً، وإخراجها عن الخدمة. وبرأي الجنرال الإسرائيلي أن الأمر سيمثل تحذيراً للقرى الواقعة في المنطقة، بل أيضاً للبنانيين جميعاً، فحواه أن أي قرية أو بلدة تستضيف حزب الله سيكون مصيرها الدمار التام».

محاولة تدجين الدروز

ويختتم زيف بتوجيه كلمة لحكومة الاحتلال: «بدلاً من قيامكم بالتغريد والتهديد، وهي نشاطات تبدعون فيها، اعقدوا اجتماعاً حكومياً غداً في مجدل شمس (خذوا في الاعتبار أن خدمة تحديد المواقع لا تعمل هناك منذ 10 أشهر، كي لا تضلّوا الطريق)، واتخّذوا قرارات لمساندة إخواننا الدروز، كإلغاء قانون القومية الذي يمثل بالنسبة إليهم طعنة في الظهر، ووفّروا لهم الحماية وميزانية لإصلاح البنى التحتية التي تعود إلى 50 عاماً. ويمكن تقديم العون إلى الأطفال هناك عبر برامج تعليمية متطورة يفتقرون إليها بشدة. ورجاءً، قوموا بأمر مفيد بدلاً من إطلاق التصريحات العنيفة التي تحتمي بالجيش الإسرائيلي. ولربما يكون الوقت يمثل، أيضاً، فرصة لتوفير الدعم للجيش، عبر تحمُّل مسؤولية جديدة عن فشلكم المتواصل في الشمال».