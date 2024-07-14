سياسة | دولي

نتنياهو يعرب عن صدمته بعد الهجوم على ترامب

14 - يوليو - 2024

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تل أبيب: أعرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن صدمته لدى علمه بتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطلاق نار.

وقال نتنياهو: “لقد صدمت أنا (وزوجتي سارة) من الهجوم الواضح على الرئيس ترامب”.

وأضاف: “ندعو له بالسلامة والشفاء العاجل”، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت (واي نت) اليوم الأحد.

كان الرئيس الأمريكي السابق قد أكد في وقت سابق أنه تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع سياسي في بنسلفانيا أمس السبت.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث”، قائلا إن الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وتابع: “علمت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت مباشرة بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير، لذلك أدركت بعد ذلك ما كان يحدث”.

وقال ترامب إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال الحادث.

وكتب: “إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلادنا”.

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

(د ب أ)

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  1. يقول ملاحظ:
    يوليو 14, 2024 الساعة 10:08 ص

    نتنياهو يعرب عن صدمته بعد الهجوم على ترامب…….نتمنى ا…ويرتاح العالم من جرائمك

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 11:24 ص

    هذا السفاح اللعين قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🐒🔥🐒

    رد

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