نتنياهو يعرض خريطة لا تتضمن دولة فلسطينية ويبشر بالسلام مع السعودية أبو ردينة يرد: لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى شعبنا

نابلس – «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو في كلمة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يؤمن بأنه لا يجب أن يعطى الفلسطينيون حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية.

وأعتبر أن الفلسطينيين «يشكلون 2% فقط من العالم العربي، وعندما يرون أن العالم العربي تصالح مع إسرائيل، سيتوقفون عن تخيل تدميرنا، وستكون هناك فرصة معهم أيضًا».

وردت الرئاسة الفلسطينية على خطاب نتنياهو بالتأكيد «أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان «إن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك».

واضاف أن «السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والإقليم».

وعرض نتنياهو خلال كلمته خريطة «الشرق الأوسط الجديد»، ظهرت فيها الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان جزءًا من «دولة إسرائيل»، ومن دون أي وجود لأي دولة أو كيان فلسطيني.

وعلى عكس ما كان سائدا حول أن الدولة الفلسطينية هي طريق تطبيع الاحتلال مع الدول العربية، قال نتنياهو «إن السلام مع الفلسطينيين يُمكن أن يتحقق كنتيجة للسلام مع السعودية الذي أصبح قريبًا. وأشار إلى أن دائرة السلام تتسع وأن «الطريق الحقيقي نحو سلام حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين يمكن تحقيقه أخيرا».

وبشر نتنياهو بالسلام بين دولة الاحتلال والسعودية وبأن التطبيع «سيخلق شرق أوسط جديدا»، معتبرا أنه حقق «إنجازا هائلا بتوقيعنا على 4 اتفاقات سلام مع 4 دول عربية».

وادعى بنيامين نتنياهو، أن «إسرائيل» والسعودية تقتربان من اتفاق تطبيع تاريخي، معتبرا أن ذلك «سينهي الصراع العربي – الإسرائيلي».

ووجه حديثه إلى الفلسطينيين معتبرا أن عليهم أن «يعترفوا بأن تكون للشعب اليهودي دولته الخاصة»، كما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقف عن «نشر المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي». وقال: «على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن بث الكراهية ضد اليهود ليسود السلام ولنا الحق في دولة على أرض إسرائيل». وأوردت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو أمر كبار المسؤولين المهنيين والخبراء الأمنيين الإسرائيليين بالتعاون مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الجارية مع السعودية حول التطبيع بين الرياض وتل أبيب، وفحص إمكانية أن تكون السعودية الدولة الثانية في الشرق الأوسط التي تقوم بتخصيب اليورانيوم.

وحسب «قناة كان»، فإن أركان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يقولون إنهم لن يوافقوا على أي اتفاق يتضمن «تنازلات لها معنى سياسي» للفلسطينيين، وأكثر ما سيوافقون عليه تقديم مساعدات مالية لتطوير الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكدت القناة أن نتنياهو لا ينوي التخلي عن حلفائه في الائتلاف الحكومي من أجل التوصل لاتفاق مع السعودية.