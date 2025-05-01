نتنياهو يعقد الجمعة مشاورات أمنية لبحث توسيع العدوان على غزة

القدس: أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الجمعة مشاورات أمنية لبحث توسيع العدوان العسكري على قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع سيضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب قادة أمنيين آخرين، لمناقشة خطط عسكرية جديدة تشمل ضم مناطق إضافية في القطاع إلى السيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن إسرائيل لا تتجه نحو اجتياح بري شامل، بل نحو تصعيد العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها في المناطق المستهدفة.

وفي تصريحات سابقة الخميس، قال نتنياهو إن استمرار العمليات العسكرية أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين، في موقف أثار انتقادات شديدة من عائلات الأسرى الذين طالبوا الحكومة بوقف الحرب وإعطاء الأولوية لإعادة أبنائهم.

وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت الأربعاء عن نية الجيش الإسرائيلي استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط ضمن خطة لتوسيع العدوان على القطاع المحاصر.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل عدوانها المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

ومع دخول الحرب شهرها السابع، يعيش القطاع أوضاعًا إنسانية كارثية، حيث يفتقر نحو 1.5 مليون فلسطيني للمأوى بعد تدمير منازلهم، فيما دخلت غزة مرحلة المجاعة وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قد انتهت مطلع مارس/ آذار، بوساطة قطرية مصرية ودعم أمريكي، والتزمت به حركة “حماس”. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف العمليات العسكرية في 18 مارس، استجابة للتيار الأكثر تطرفًا في حكومته، بحسب الإعلام العبري.

وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على غزة منذ 18 عامًا، في انتهاك مستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

(وكالات)