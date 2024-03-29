سياسة | دولي

نتنياهو يعلن توجه رئيسي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة

29 - مارس - 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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تل أبيب: أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي ديفيد بارنياع بالتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى .
كما وجه نتنياهو رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، بالسفر إلى القاهرة لإجراء محادثات، حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت “الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .
وتأتي زيارة رئيسي (الموساد) و(الشاباك) إلى القاهرة والدوحة، في إطار مواصلة إسرائيل للتفاوض بشأن صفقة تبادل الرهائن والأسرى.
كان بار، قد قام بزيارة للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، التقى خلالها برئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل.
ويأتي قرار نتنياهو في أعقاب انتقادات من مجلس الحرب الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تطرح مقترحها الخاص بعد، وأنها ليست على استعداد لإظهار المرونة خلال المفاوضات.
يشار إلى أن وساطة مصر وقطر ، مع دعم أمريكي ، في مفاوضات مبادلة رهائن لدى حماس تم نقلهم إلى قطاع غزة عقب هجومها على مستوطنات غلاف غزة في تشرين الأول /أكتوبر الماضي ، بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال لم تسفر عن أي تقدم.
وتطالب حماس بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين والسماح بعودة النازحين من شمال قطاع غزة إلى منازلهم وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
من جانبها وصفت سلطات الاحتلال هذه المطالب بأنها غير واقعية.
ويزعم أن حماس احتجزت حوالي 240 رهينة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويعتقد أن أكثر من 100 منهم ما زالوا محتجزين هناك.
(وكالات)

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  1. يقول ابوعمر:
    مارس 29, 2024 الساعة 3:05 م

    لماذا التوجه الى القاهرة……….؟
    القاهرة مع الرؤية الصهيونية …بل مع الدولة الصهيونية قلبا وقالبا…..

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 29, 2024 الساعة 4:20 م

      صحيح جدا جدا ✅✌️🇵🇸✌️

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