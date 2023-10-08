نتنياهو يعين جنرالا متقاعدا مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في غزة

القدس المحتلة: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، تعيين الجنرال المتقاعد غال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة وغلافه.

ووفق بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “عين رئيس الوزراء، العميد غال هيرش مسؤولا عن قضية المختطفين والمفقودين”.

وأضاف: “ستخضع جميع الوزارات الحكومية لتعليماته في هذا الموضوع”.

من جانبها، ذكرت قناة (12) الخاصة أن الجنرال هيرش، متقاعد.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 370 فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 وإصابة أكثر من ألفين آخرين في إسرائيل.

(الأناضول)