نتنياهو يعيّن قائداً سابقاً للبحرية رئيساً جديداً للشاباك

القدس: اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القائد الأسبق للبحرية اللواء إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه، الإثنين.

وجاء في البيان: “بعد إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء المتقاعد إيلي شارفين رئيساً جديداً للشين بيت”.

وكانت المحكمة العليا علّقت، في وقت سابق من الشهر، قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك رونين بار إلى أن تنظر في الثامن من نيسان/أبريل في الطعون المقدمة ضد هذا القرار.

(أ ف ب)