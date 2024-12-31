الكنيست الإسرائيلي يمرر بصعوبة أحد قوانين الموازنة وسط توتر بالائتلاف الحاكم- (فيديو)

القدس: مرر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بصعوبة بالغة، مساء الثلاثاء، أحد مشاريع قانون الموازنة للعام 2025، وسط تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي.

ودفعت هذه التوترات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مغادرة المستشفى للمشاركة في التصويت، خلافا لتوصيات الأطباء الذين نصحوه بملازمة السرير بعدما خضع إلى جراحة لاستئصال البروستاتا الأحد.

في أول ظهور بعد عملية لاستئصال البروستاتا أُجريت تحت الأرض.. #نتنياهو يصطحب طبيبه الشخصي إلى الكنيست#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DB4o2z3vhZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2024

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، تم تمرير قانون “الأرباح المحتجزة”، الذي يتعلق بضرائب تفرضها الحكومة على الشركات، بأغلبية 59 صوتا مقابل 58 معارضا من إجمالي نواب الكنيست البالغ عددهم 120.

وقبل بدء جلسة الكنيست، هدد وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير مع 6 أعضاء من حزبه بالتصويت ضد مشروع القانون، ما لم يوافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تخصيص ميزانية إضافية للشرطة.

كما توعد حزب “أغودات يسرائيل” الديني، الذي يمتلك 3 أعضاء في الكنيست، بالتصويت ضد المشروع إذا لم تتم الموافقة على مطالب تتعلق بتخصيص ميزانيات للمتدينين.

وفي ظل ذلك الوضع الصعب، اضطر الائتلاف الحاكم إلى تعبئة نوابه وتأخير جلسة التصويت.

وضمن هذه التعبئة، غادر نتنياهو مستشفى هداسا في القدس خصيصا للمشاركة في التصويت.

كما غادر عضو الكنيست عن حزب “الليكود” (الذي يتزعمه نتنياهو) بوعاز بيسموت عزاء والدته لحضور جلسة التصويت.

وفي أعقاب التصويت، هاجم نتنياهو بن غفير عبر منصة “إكس” قائلا: “اليوم، وعلى الرغم من الصعوبات، مررنا تشريع ميزانية مهما لأمن إسرائيل واقتصادها”.

وأضاف: “إسرائيل في حرب ضد تحديات وجودية، وليس هناك تصرف أكثر حماقة وغير مسؤول من هز الائتلاف أو تعريض حكومة اليمين للخطر في هذا الوقت الحرج”.

وتابع في رده على مطالب بن غفير بميزانية إضافية للشرطة: “خلافا للادعاء، تلقت الشرطة زيادات كبيرة في العامين الأخيرين، وحتى في موازنة 2025 زادت ميزانية وزارة الأمن القومي بشكل كبير”.

وطالب نتنياهو “جميع أعضاء الائتلاف، بمن فيهم بن غفير، أن يكفوا عن هز الائتلاف”.

واعتبر أنه “من الممكن والمطلوب سد الفجوات في الائتلاف دون زعزعته وهذا ما سنفعله”.

وختم نتنياهو قائلا: “أدعم الوزير سموتريتش في الطريقة المسؤولة التي يقود بها الموازنة وإدارة الاقتصاد الإسرائيلي، وأكرر وأطالب جميع أعضاء الائتلاف بدعم الموازنة”.

העברנו היום, למרות הקשיים, חקיקה תקציבית חשובה לביטחון ישראל ולכלכלתה. מדינת ישראל במלחמה מול אתגרים קיומיים. בשנים האחרונות אנו מנהלים את המדינה ביחד ומגיעים להישגים אדירים בזירות שונות, ובכללן איראן. בשנים הקרובות, יש לנו הזדמנויות כבירות בשיתוף פעולה עם ידידינו האמריקנים.… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 31, 2024

من جانبه، قال سموتريتش، الذي يرفض مطالب بن غفير بزيادة ميزانية الشرطة: “مررنا قانونا مسؤولا ومهما لصالح الاقتصاد الإسرائيلي وميزانية الحرب”.

ومضى قائلا عبر منصة “إكس”: “للأسف، اختار الوزير بن غفير إيذاء رئيس الوزراء وإزعاجه من فراش المرض وتعريض وجود الحكومة والاقتصاد للخطر”.

העברנו חוק אחראי וחשוב לטובת הכלכלה הישראלית ותקציב המלחמה. לצערי השר בן גביר בחר לפגוע בראש הממשלה ולהטריח אותו ממיטת חוליו ולסכן את קיום הממשלה והכלכלה בשביל ספינים והפרחת המצאות באוויר. אני מודה לראש הממשלה על הגיבוי, המנהיגות, הנחישות והאחריות ולחבריי לקואליציה על העברת… — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) December 31, 2024

ومن المتوقع أن يضيف قانون “الأرباح المحتجزة” 10 مليارات شيكل (حوالي 2.7 مليار دولار) للخزينة الإسرائيلية في 2025.

وكانت جلسة الكنيست اليوم الفرصة الأخيرة لتمرير هذا القانون قبل نهاية العام.

(الأناضول)