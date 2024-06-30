نتنياهو يقرّ بصعوبة معارك الشجاعية… و«القسّام» تنشر فيديو لورشة تصنيع أسلحة

غزة -«القدس العربي»: واصل جيش الاحتلال، أمس الأحد، هجومه على حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، وسط إقراره بصعوبة المعارك هناك، خصوصا مع عمليات المقاومة الفلسطينية، التي بثت فيديو جديدا لورشة تصنيع أسلحة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام حكومة الحرب “قواتنا تعمل في رفح والشجاعية وجميع أنحاء قطاع غزة”، مضيفاً “يتم القضاء على عشرات الإرهابيين كل يوم. إنها معركة صعبة نخوضها على الأرض أحيانًا عبر قتال بالأيدي، وكذلك تحت الأرض” .

وعقد نتنياهو مشاورات أمنية، بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي ليفي، وسط توقعات بقرب إعلان رئيس الحكومة بدء المرحلة الثالثة من الحرب.

وتحدثت وكالة ” فرانس برس” عن معارك عنيفة في الشجاعية لليوم الرابع على التوالي في الحي، ما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الفرار.

وشنّ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة، استهدفت العديد من مربعات الحي السكنية. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الكثير من المناطق في الحي، فيما قام الطيران الحربي المروحي بإطلاق النار من أسلحة رشاشة ثقيلة.

وأكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال تحاصر أيضا عددا من عوائل الحي في محيط مسجد الشهداء في الحي، حيث يقوم الطيران المسير “كواد كابتر” بإطلاق النار بشكل مكثف على تلك المنطقة.

وأفاد الجناحان المسلّحان لحركتَي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بأنّهما يخوضان معارك مع قوّات الاحتلال في الحي.

ونشرت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقطع فيديو جديدا لورشة تصنيع أسلحة في أثناء الحرب.

وأظهرت المشاهد المصورة أحد مقاتلي “القسام” يجهز عشرات العبوات المتفجرة، ومكتوب عليها “عبوة العمل الفدائي”، وجرى وضع عدد منها في حقائب سوداء

وظهرت في خلفية مقطع الفيديو خلف المقاتل القسامي شعارات تعبّر عن النصر والقوة: (لا يفل الحديد إلا الحديد)، و(من يرنو فنائي يبحث عن سراب) و(طوفان الأقصى) و(نصر من الله وفتح قريب).

وعلقت الكتائب في نهاية المقطع المصور بكلمتين: “إعدادُنا مُستمر” .

وفي رفح، استشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون، في قصف منزل نفذه الاحتلال الذي أحرق أيضاً أحد أشهر مساجد المدينة.

في الموازاة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعمل على توسيع المنطقة العازلة جنوبي غزة، ويخطط لبناء معبر رفح جديد، يمكنه من خلاله التحكم بحركة التنقل من وإلى قطاع غزة.

ووفق قناة الجيش الإسرائيلي فإنه يعمل على إنشاء “منطقة عازلة” الهدف منها تدمير الأنفاق على طول محور فيلادلفيا.