سياسة | دولي

نتنياهو يقصي ناشطاً من حزبه سخر من المحرقة.. توتر عرقي وراء أزمة دستورية

منذ ساعتين

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القدس: أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بإقصاء ناشط ينتمي إلى حزب “ليكود” سخر من المحرقة، بينما كان يهاجم متظاهرين مناهضين للحكومة، في تصريحات توحي بوجود توتر عرقي وراء أزمة دستورية.

فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الناشط ايتسيك زرقا، وهو يسبّ المتظاهرين، ويبصق عليهم، عند تقاطع طرق قرب بلدة بيسان، التي تسكنها الطبقة العاملة في إسرائيل، أمس السبت.

وشوهد زرقا وهو يصيح قائلاً: “ليس من قبيل الصدفة أن ستة ملايين قتلوا. فخور لأن ستة ملايين منكم (اليهود الأشكناز) حُرقوا!”.

وقال نتنياهو، في بيان، حول إقصاء زرقا، وهو شخصية بارزة، منذ سنوات، في فعاليات حزب ليكود الانتخابية: “لن نتسامح مع مثل هذا السلوك المشين في حركة الليكود”.

وبتصويره اليهود الذين قتلوا في الإبادة الجماعية النازية، ومعظمهم أوروبيون، كأعداء، بدا أن زرقا يميّز بينهم وبين اليهود الشرقيين (السفارديم)، الذين يمثّلون عادة نواة في دعم حزب “ليكود” المحافظ.

قال شهود إن زرقا كان يصيح قائلاً: “ليس من قبيل الصدفة أن ستة ملايين قتلوا. فخور لأن ستة ملايين منكم (اليهود الأشكناز) حُرقوا!”.

ووصف بعض أعضاء الائتلاف اليميني القومي، بزعامة نتنياهو، دفع رئيس الوزراء لإجراء التعديلات القضائية بأنه تصحيح للتجاوز النخبوي من قبل الأشكناز الذين هيمنوا على الجيل المؤسس لإسرائيل.

ويشكو السفارديم، الذين يشكّلون زهاء نصف الأغلبية اليهودية في إسرائيل، وهو رقم يصعب تحديده بسبب الزواج المختلط واسع النطاق مع الأشكناز، في بعض الأحيان من التمييز والخلل الاجتماعي والاقتصادي.

ويقضي القانون الإسرائيلي بمعاقبة من ينكر المحرقة، أو يشكك في حجمها، أو يحتفي بها، بالسجن خمس سنوات. وقوبلت تصريحات زرقا بتنديد الطيف السياسي.

وقال زرقا، وهو يهودي، في بيان تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن تصريحاته: “أُخرجت من سياقها”، ووصف نفسه بأنه حفيد أحد الناجين من المحرقة.

ويجادل منتقدو الإصلاحات القضائية المقترحة بأن نتنياهو يسعى للحد من استقلال المحكمة، حتى في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد طويلة الأمد. ويقول رئيس الوزراء المخضرم إن التعديلات ستحقق توازناً بين السلطات.

 (رويترز)

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  1. يقول جمال:
    يوليو 16, 2023 الساعة 2:41 م

    هناك صراع لا شك فيه بين الاشكناز والسفارديم
    الاشكناز هم اصحاب الصهيونيه ويعتبرون انفسهم ارقى من السفارديم . أما والسفارديم فهم الشرقيين الذين احضروا من الدول العربيه ويعاملو ا كدرجة ثانيه وهم الان النصف من التعداد ، والصراع بينهم الان كبير . وكلاهما يعامل الفلسطينيين كدرجه ثالثة .

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  2. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 16, 2023 الساعة 3:16 م

    اللهم اضرب الاشكيناز بالسفارديم والحزيديم واخرج الفلسطينيين منتصرين بجاهك يا عزيز يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة الشيطانة أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترعى دويلة الصهاينة هذي عقود وعقود وعقود ☹️🔥🔥🔥

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  3. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 16, 2023 الساعة 4:09 م

    كل بني صهيون سيقتتلون مثل اقتتال الضباع في الليلة الحالكة السواد 🐺🦊🔥🔥🔥🔥

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