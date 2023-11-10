نتنياهو يقول إنه حدد أهدافاً للحرب في غزة بدون جدول زمني لأنها قد تستغرق وقتاً أطول

واشنطن- “القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث لقناة “فوكس نيوز” اليمينية إنه حدد اهدافاً للحرب في غزة دون جدول زمني لأنها قد تستغرق وقتاً أطول.

وأكد نتنياهو بأنه لم يوافق على كل شيء طلبه الرئيس جو بايدن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.

وزعم نتنياهو بأن إسرائيل لا تسعى إلى احتلال غزة بعد ما وصفه بانتهاء الصراع مع حماس، وقال :” نحن لا نسعى إلى حكم غزة”.

وقال: ” علينا ان نجد حكومة مدنية ستكون هناك، ولكن في المستقبل المنظور، علينا التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى”.

وتتعارض تعليقات نتنياهو الجديدة مع التعليقات، التي أدلى بها في بداية الأسبوع، والتي قال فيها إن إسرائيل ستتولى “المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة بعد الحرب.