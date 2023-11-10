سياسة | دولي

نتنياهو يقول إنه حدد أهدافاً للحرب في غزة بدون جدول زمني لأنها قد تستغرق وقتاً أطول

منذ 30 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث لقناة “فوكس نيوز” اليمينية إنه حدد اهدافاً للحرب في غزة دون جدول زمني لأنها قد تستغرق وقتاً أطول.

وأكد نتنياهو بأنه لم يوافق على كل شيء طلبه الرئيس جو بايدن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.

وزعم نتنياهو بأن إسرائيل لا تسعى إلى احتلال غزة بعد ما وصفه بانتهاء الصراع مع حماس، وقال :” نحن لا نسعى إلى حكم غزة”.

وقال: ” علينا ان نجد حكومة مدنية ستكون هناك، ولكن في المستقبل المنظور، علينا التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى”.

وتتعارض تعليقات نتنياهو الجديدة مع التعليقات، التي أدلى بها في بداية الأسبوع، والتي قال فيها إن إسرائيل ستتولى “المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة بعد الحرب.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الإيراني: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه- (تغريدة)
منذ 3 دقائق
نائب وزيرة الخزانة الأمريكية يتوقع المزيد من الإجراءات ضد حماس
منذ ساعتين
قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال ومجمع الشفاء في غزة
منذ ساعتين
بايدن يعلن عن إحباطه من نتنياهو.. والمظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي تصل إلى حفل جمع التبرعات لحملته الانتخابية
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية