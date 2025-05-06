نتنياهو يقول إن هدفه “تغيير وجه الشرق الأوسط”

تل أبيب: أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ما يعتبره “النصر” في حرب الإبادة على غزة يتعدى “هزيمة” حركة حماس وإعادة الأسرى في القطاع، ليصل حد “تغيير وجه الشرق الأوسط”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة له بثها، مساء الثلاثاء، على حسابه بمنصة إكس، من قاعدة سلاح الجوّ في تل أبيب، حيث تابع عن كثب الهجوم على مطار صنعاء في اليمن.

والأحد، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة.

وقال نتنياهو متحدثا عن توسيع العدوان على غزة: “لا أستهين بالتحديات التي تنتظرنا. كلي ثقة بإرادة شعبنا ومقاتلينا لتحقيق مهمة النصر”.

واعتبر أن تلك المهمة “لا تتعلق فقط بهزيمة حماس، بل إطلاق سراح المختطفين وتغيير في وجه الشرق الأوسط”، على حد تعبيره.

وتابع: “هذه ليست مهمة سهلة، ولكنها قابلة للتحقيق”.

(الأناضول)