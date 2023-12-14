سياسة | دولي

نتنياهو يقول لسوليفان إن إسرائيل ستواصل الحرب على حماس “حتى النصر المبين”

منذ 49 دقيقة

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان

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“القدس العربي”: ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي يزور إسرائيل اليوم الخميس أن إسرائيل ستواصل حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “حتى النصر المبين”.

وقال نتنياهو إنه تحدث مع سوليفان “حول التهديدات الإقليمية، بما في ذلك وكلاء إيران مثل جماعة حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، وتأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة”.

وقال البيان “لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى. ومن الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس – حتى النصر المبين”.

وكان نتنياهو قد صرح أمس الأربعاء أنه رغم الضغط الدولي، فلن يوقف إسرائيل أي شئ عن تدمير حماس.

من جهته، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس، سوليفان بأن هزيمة حماس في قطاع غزة سوف تستغرق عدة أشهر.

وقال غالانت إنه على مدار عقد أقامت حماس “بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض”.

وأضاف “لتدمير حماس ، فإن الأمر سوف يتطلب فترة طويلة من الوقت، وسوف يستغرق ذلك أكثر من عدة أشهر ولكن سوف ننتصر وندمرهم”.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي بعملية “طوفان الأقصى”. وخلفت الحرب ما يزيد على 18 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

(وكالات)

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