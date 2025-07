إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقيل المتحدث باسمه بسبب خلافات مع زوجته سارة

القدس: أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، المتحدث باسمه عومر دوستري، بعد أقل من عام على تعيينه، إثر خلافات متكررة مع زوجته سارة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ونقلت كل من صحيفة يديعوت أحرنوت والقناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو أن دوستري لن يرافق رئيس الوزراء في زيارته المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يغادر تل أبيب مساء السبت.

💥Hard to believe but PM Netanyahu has fired his failed, self-obsessed spokesman Omer Dostri– not because he’s a shambles, but because he got on Mrs Netanyahu’s nerves. (Outtakes from Dostri’s amazing Instagram.) pic.twitter.com/v84cL5BLHz

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 5, 2025