سياسة | دولي

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقيل المتحدث باسمه بسبب خلافات مع زوجته سارة

منذ 21 دقيقة

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وزوجته سارة

حجم الخط
0

القدس: أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، المتحدث باسمه عومر دوستري، بعد أقل من عام على تعيينه، إثر خلافات متكررة مع زوجته سارة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ونقلت كل من صحيفة يديعوت أحرنوت والقناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو أن دوستري لن يرافق رئيس الوزراء في زيارته المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يغادر تل أبيب مساء السبت.

ووفق المصادر نفسها، شكّلت التوترات المستمرة بين دوستري وسارة نتنياهو أحد أبرز أسباب إقالته، إلى جانب سلسلة من الجدل الإعلامي الذي أثاره خلال فترة عمله، بما في ذلك تصريحات وُصفت بغير الدقيقة، وتوترات مع صحافيين، وتسريبات لمعلومات محظورة (لم يتم توضيح طبيعتها).

كما اتُّهم دوستري، وفق التقارير، بإقصاء عدد من الصحافيين من المجموعات الإعلامية الرسمية التابعة لمكتب رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك في سياق أوسع من التوترات داخل مكتب نتنياهو، إذ سبق أن اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أربعة موظفين في مكتبه، من بينهم متحدث سابق باسمه، على خلفية تسريب معلومات أمنية حساسة لوسائل إعلام أجنبية.

وكان نتنياهو قد عيّن دوستري متحدثا باسمه في أغسطس/ آب 2024.

في سياق موازٍ، نقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال لقائه مع نتنياهو المقرر الإثنين.

وكانت حركة “حماس” قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها سلّمت الوسطاء ردها على المقترح الخاص بصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدة أن ردها “اتسم بالإيجابية”، وأنها جاهزة “بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية التنفيذ”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

غزة على الطاولة: زيارة نتنياهو لواشنطن… صفقة اعتزال أم استكمال لـ”التلمود البابلي”؟
4 - يوليو - 2025
معاريف: كما فعل بيغن مع مصر.. هل يتجرأ نتنياهو على دعوة الشرع لزيارة “القدس”؟
4 - يوليو - 2025
نشطاء سفينة مادلين يقاضون نتنياهو وقادة جيش الاحتلال أمام “الجنائية الدولية”
4 - يوليو - 2025
وقف الحرب على غزة: حماس وتل أبيب أمام ضيق الخيارات
3 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية