نتنياهو يكرر أنه يأمل أن يتم حل مشكلة تأخر شحنات الأسلحة الواردة من أمريكا قريبا

تل أبيب: كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مزاعم تفيد بأن الولايات المتحدة أخرت شحنات الأسلحة، ولكنه قال إنه يأمل في أن يتم حل تلك المشكلة قريبا، حيث يقوم وزير الجيش الاسرائيلي، يوآف غالانت، بزيارة إلى واشنطن حاليا لإجراء محادثات رفيعة المستوى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاحد عن نتنياهو القول، إنه بينما قدمت الولايات المتحدة الدعم لإسرائيل منذ بداية الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس، بدأ “الانخفاض الكبير” في حجم إمدادات الذخائر التي تصل من الولايات المتحدة، قبل أربعة أشهر.

وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الأحد: “لجأنا إلى أصدقائنا الأمريكيين وطلبنا تسريع الشحنات. لقد قمنا بذلك مرارا وتكرارا. لقد فعلنا ذلك على أعلى المستويات، وعلى جميع المستويات، وأود أن أؤكد أننا – فعلنا ذلك خلف الأبواب المغلقة”، وذلك بحسب ما ورد في بيان مكتوب صدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

(د ب أ)