نتنياهو يلتقي بقوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة- (فيديو)

القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم الأحد بقوات الجيش في قطاع غزة.
وأفاد بيان صادر عن المكتب بأن نتنياهو تحدث إلى الجنود والقادة وتلقى إفادة أمنية، و”دخل أحد الأنفاق التي تم اكتشافها” على حد قوله.
وقال نتنياهو “لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والقدرة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله”.
وذكر المكتب أن نتنياهو أجرى “جولة تفقدية” بمناطق في قطاع غزة، بينما لم يوضح البيان مكان الزيارة، علما أن الجيش الإسرائيلي كان توغل في مناطق شمال وغرب وجنوب مدينة غزة لكنه اضطر للانسحاب من عدة مناطق لم يسمها قبيل بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وأضاف أن “نتنياهو أكد أن هدف إسرائيل من الحرب على غزة هو استعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس وضمان أنّ غزة لن تشكل تهديدًا على أمن إسرائيل”.
https://twitter.com/Andalusrise/status/1728818657260949782
היום בסיור בעזה: נמשיך עד הסוף – עד לניצחון. pic.twitter.com/e2aEA7Gfa4
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 26, 2023
(وكالات)
لن يزيدنا بطشك إلا إصراراً ، انك بكبريائك تقود شعبك إلى التهلكة ، سيعود إليك جنودك في أكياس سوداء .
اخي صلاح الظاهر انه خانتك التعبير لتفرق بين كلمتي الكبرياء والتكبر ! فتضحيات أهل غزة هي كبرياء امة واقوال الصهيوني نتن-ياهو هو التكبر والغطرصة……
أبناء طائفة الموحدين الدروز الكريمة و ابنائنا الفلسطينيين البدو الذين تطلق عليهم سلطات الاحتلال “عرب إسرائيل” بغية انتزاعهم من انتمائهم الوطني كفلسطينيين،. وهذا شرط الزامي للحصول على مدخل للعمل المهني بالجيش او اي من مؤسسات القطاع العام،
اتمنى من الزعيم الوطني العربي ابن الجبل الاشم، وليد جنبلاط، وزعيم طائفة الموحدين الدروز الكريمة ابن جبل العرب (الشيخ /الهاجري)، ان يجروا اتصالهم مع زعماء طائفة الموحدين الكريمة في فلسطين المحتلة للعمل على اقناع أبنائهم من الانفكاك من العمل في وحدات جيش الاحتلال
مغادرة مواقعهم لتلافي الصدام وشن حملة غير مقبولة ضد أبناء الوطن الفلسطيني المحتل. يجب العمل لتلافي الصدام بين أبناء طائفةالموحدين الكرام في فلسطين المحتلة وأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل لاحباط أهداف الصهاينة في خلق فتنة بين أبناء الشعب الواحد.
هههها ………! يتخبطه الشيطآن من المس ………! يريد ايهام العالم اجمع انه يقود المعركة وهو اهون من بيت العنكبوت ……! قريبا : السجن يا مجرم حرب ……!
والله لولا خيانة حكام العرب ماتجرات الى دخول شبرا من قطاع غزة
لا يقاتلونكم الا من وراء حجاب
بإذن اله مصيره كمصير شارون اللعين .والنصر للمقاومة الفلسطينية .
النتن ياهو لم يستطيع تجرع الهزيمة ومازال تحت الصدمة فلهذا هو يهذي و يمني النفس و هو يعلم في قرارة نفسه بدون الدعم الأمريكي و تواطء بعض الأنظمة العربية لوصلت المقاومة إل عقر داره فى تل أبيب
ستنتهي مثل كل الطغاة عبر التاريخ
هي نفس الزيارة التي أداها المجرم بوش لبغداد في الظلام الدامس وفي سرية تامة رغم وجود أكثر من 130.000 من قواته هناك …
تحيا اسرائيل، ديمقراطية، حرة