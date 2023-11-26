نتنياهو يلتقي بقوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة- (فيديو)

القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم الأحد بقوات الجيش في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب بأن نتنياهو تحدث إلى الجنود والقادة وتلقى إفادة أمنية، و”دخل أحد الأنفاق التي تم اكتشافها” على حد قوله.

وقال نتنياهو “لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والقدرة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله”.

وذكر المكتب أن نتنياهو أجرى “جولة تفقدية” بمناطق في قطاع غزة، بينما لم يوضح البيان مكان الزيارة، علما أن الجيش الإسرائيلي كان توغل في مناطق شمال وغرب وجنوب مدينة غزة لكنه اضطر للانسحاب من عدة مناطق لم يسمها قبيل بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأضاف أن “نتنياهو أكد أن هدف إسرائيل من الحرب على غزة هو استعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس وضمان أنّ غزة لن تشكل تهديدًا على أمن إسرائيل”.

https://twitter.com/Andalusrise/status/1728818657260949782

היום בסיור בעזה: נמשיך עד הסוף – עד לניצחון. pic.twitter.com/e2aEA7Gfa4 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 26, 2023

(وكالات)