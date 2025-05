نتنياهو يلتقي بلينكن ويطالب بتغيير سياسي وأمني في لبنان- (تدوينة)

“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك حاجة إلى إحداث تغيير أمني وسياسي في لبنان للسماح للإسرائيليين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه التقى بلينكن لمدة ساعتين ونصف الساعة، اليوم الثلاثاء، وكان الاجتماع وديا ومثمرا.

وقال نتنياهو أيضا إن إسرائيل تعمل جاهدة على إعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وإن القضاء على رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار “قد يكون له تأثير إيجابي على عودة الرهائن وتحقيق جميع أهداف الحرب واليوم التالي لها”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Prime Minister’s Office in Jerusalem. pic.twitter.com/jTn6HOXZBP

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 22, 2024