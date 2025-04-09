نتنياهو يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في القدس

القدس: التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) جون راتكليف في القدس، وفق ما أفاد بيان لمكتب نتنياهو.

وأورد البيان أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مساء الأربعاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في حضور رئيس الموساد ديفيد برنيع”، قبل أيام من مباحثات مقررة بين واشنطن وطهران وفي ظل محاولات مستمرة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة.

عاد نتنياهو من واشنطن صباح الأربعاء عقب اجتماع في البيت الأبيض حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت المقبل.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عقب الإعلان إن “الخيار العسكري” سيغدو “لا مفر منه” إذا استمرت المحادثات بين واشنطن وطهران لفترة طويلة.

وأضاف في بيان مصور قبيل عودته إلى إسرائيل “نتفق مع ترامب على أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا”.

وأضاف “هذا يمكن أن يتم من خلال اتفاق (يضمن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية) تحت إشراف أمريكي… وهذا سيكون جيدا”، لكن “الخيار الثاني، إذا لم يكن الأمر كذلك، هو أن يماطلوا في المناقشات، وعندها لا مفر من الخيار العسكري”.

وقال الزعيمان خلال لقائهما أيضا إن هناك مفاوضات جديدة قيد الإعداد بهدف إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لدى حماس في غزة.

وتوسطت الولايات المتحدة وقطر ومصر في اتفاق هش لإطلاق النار دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.

استمر وقف إطلاق النار حتى 18 آذار/مارس حين استأنفت إسرائيل العمليات العسكرية المكثفة على غزة.

وأتاحت الهدنة عودة 33 إسرائيليا، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية.

(أ ف ب)