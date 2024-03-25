نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن بعد قرار مجلس الأمن.. وخيبة أمل أمريكية- (فيديو)

“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه لن يرسل وفدا إلى واشنطن كما كان مقررا وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) في تصويت بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، أن فشل واشنطن في استخدام حق النقض ضد المقترح “تراجع صريح” عن موقفها السابق وسيضر جهود الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بالإضافة إلى الإضرار بجهود الإفراج عن أكثر من 130 رهينة.
وقال مكتب نتنياهو “في ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو عدم إرسال الوفد”.
وأعربت الولايات المتحدة عن “خيبة أملها الشديدة” لقرار نتنياهو.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لصحافيين “إنه أمر محبط. نحن محبطون للغاية من عدم قدومهم إلى واشنطن للسماح لنا بإجراء محادثة مثمرة معهم بشأن البدائل الناجعة لتنفيذهم عملية برية في رفح”.
وذكر كيربي أن مسؤولين أمريكيين كبارا سيعقدون على الرغم من ذلك محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الموجود حاليا في واشنطن بخصوص المحتجزين والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح.
وشدد على أنه لم يطرأ تغير على السياسة الأمريكية على الرغم من قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن. وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين سيواصلون طرح مخاوف واشنطن إزاء السياسات الإسرائيلية في غزة في إطار محادثات جارية بين الحكومتين.
وتابع “لم يتغير شيء بالنسبة لوجهة نظرنا في أن أي هجوم بري كبير على رفح سيكون خطأ فادحا”.
#NEW: White House’s John Kirby rips @IsraeliPM @Netanyahu for deciding not to send a delegation to meet with the Biden administration about Rafah after the U.S. abstained from a #ceasefirenow resolution at the U.N.:
“I gotta tell you, Steve, we’re — um — we’re kind of perplexed… pic.twitter.com/24jYEczaW2
— Curtis Houck (@CurtisHouck) March 25, 2024
وقال مسؤول أمريكي لصحافيين إن واشنطن في حالة من الحيرة بسبب قرار إسرائيل، وتعتبره رد فعل مبالغا فيه.
وذكر المسؤول لمجموعة صغيرة من الصحافيين أن حالة التوتر في السياسة المحلية في إسرائيل يُحتمل أنها السبب في قرار نتنياهو عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن.
وأضاف المسؤول أن الرئيس جو بايدن لا يخطط الاتصال بنتنياهو بشأن القرار وأن نتنياهو لم يبادر بالاتصال ببايدن قبل القرار.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار عدم حضور الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات المقررة في واشنطن هذا الأسبوع “مفاجئ ومؤسف”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الغزو الشامل لرفح سيكون خطأ وسيضعف أمن إسرائيل.
LIVE: State Department briefing with Matthew Miller https://t.co/Tg5p7rDxJE
— Reuters (@Reuters) March 25, 2024
ورفح الملاذ الأخير لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد وصول العديد من النازحين بسبب الحرب في أماكن أخرى.
ولطالما وفّرت الولايات المتحدة دعما عسكريا ودبلوماسيا لإسرائيل، لكن الإدارة الأمريكية باتت تضغط على نتنياهو في ظلّ ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة.
(وكالات)
اعتقد ان عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرار الدول غير الدائمة في مجلس الامن يدخل في خانة معاداة السامية والا فلماذا هذا الانحراف في الموقف الامريكي ؟
هل بدأ العد العكسي لنهاية نتنياهو!
ههها ……! و بدأ العد التنازلي لدفع ثمن جنون جزار غزة ……! و نبوءة البعض بان امريكا هي من سيدمر الكيان الصهيوني في فلسطين ……! خطوة اولى بمثابة وضع الحبل في عنقه قبل تضييق الخناق عليه : هههها
نتمنى طبعاً أن تكون بداية النهاية لجزار غزة الفاشي نتنياهو وعقبال جزار سوريا الفاشي بشارون أسدوف!
لا اريد ان اتقمص دور المنظر من بعيد ..ولكن اطرح فكرة تبدو لي قابلة للتطبيق وهي انه حتى لا تذهب تضحيات غزة سدى لا قدر الله اقترح ان تكمل الضفة الغربية مهمة اعا دة وضع القضية الفلسطينية المشروعة في مقدمة المشهد الدولي وهي المهمة التي بداتها غزة مقابل تضحيات جسام..كيف ذلك؟ اعتقد انشاء تنسيقيات تتولى تاطير الساكنة ثم برمجة مظاهرات أسبوعية تصادف يوم العطلة الاسبوعي وتنطلق من اقرب نقطة إلى حدود القدس المحتلة مظاهرات سلمية لا تعطي للمحل ذريعة التنكيل بالناس وتحمل شعارات بالإنجليزية تطالب بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود ١٩٦٧ تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام ..اعتقد اذاحصل هذا وأصبح حدثا أسبوعيا تغطيه الصحافة الدولية سيدفع الدول الغربية إلمترددة إلى الاعتراف بدولة فلسطين وسيؤدي إلى نزع ذريعة إسرائيل الكاذبة من ان غرض النضال الفلسطيني تدمير إسرائيل
فهل من منفذ لهذا الاقترح
وقف التطبيع مع إسرائيل من أهم الخطوات لدعم الشعب الفلسطيني!
الحكومات العربية تحتاج أن تتعلم من نتنياهو!
اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وجعلنا من بين ايديهم سالمين غانمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن بعد قرار مجلس الأمن.. وخيبة أمل أمريكية. من كان يتخيل ان تصاب الإدارة الامريكية بخيبة امل مجرد عدم ارسال النتن ياهو الوفد الإسرائيلي إلى أمريكا والسبب قرار وقف إطلاق النار لمدة 15 يوم وإدخال المساعدات الإنسانية المفروض قطع المساعدات من اول يوم الحرب جريمة مكتملة الأركان ضد هؤلاء الصهاينة ولكن لا حياة لمن تنادي نحن امام عدو فوق القانون ليس من الان من يوم احتلال ارض الشعب الفلسطيني وهو يقتل ويعربد ويدمر ولا حساب من عالم ظالم سينفجر من الظلم والقوة الغاشمة.