نتنياهو يلمح إلى قرب إقامة شبكة طاقة تربط آسيا والشرق الأوسط بالغرب عبر إسرائيل

تل أبيب: ألمح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى إمكانية إقامة شبكة طاقة تمر عبر إسرائيل.

وقال نتنياهو: “سنربط آسيا والشرق الأوسط بأكمله، وشبه الجزيرة العربية بمواردها الهائلة من الطاقة، مع الغرب… وهذا على وشك أن يتحقق.”

وأضاف أن هناك “فرصة هائلة هنا، لهزيمة أعدائنا وتأمين مستقبلنا – اقتصاديا، ووطنيا، ودوليا وفي مجال الطاقة”.

وشدد نتنياهو، على إمكانية تحرير الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وهزيمة حماس في الوقت نفسه.

ونقل موقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو خلال زيارة لمقر شركة خط أنابيب إيلات-أشكلون في عسقلان: “اقول لكم، لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك. انتهى الأمر. سنحرر جميع رهائننا”.

وأضاف أن أي اقتراح بأن هذين الهدفين متعارضان “هراء”.

وتابع: “يسيران الأمران جنبا إلى جنب. سنحقق ذلك معا، خلافا لما يقولون. سنقضي عليهم”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك فرصا هائلة “الآن… لن نفوتها”.

وأشار نتنياهو إلى أن من المتوقع أن تحقق إسرائيل إيرادات بقيمة 300 مليار شيكل خلال العقد المقبل من الغاز الطبيعي.

وبحسب القناة 13الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال اجتماع حول حرب غزة يوم الاثنين الماضي “على جثتي” أن تبقى حماس في غزة.

وأضاف: “هذا لن يحدث. علينا قتل كل من يحمل سلاحا. لا شيء أقل من ذلك. هل ستسقط إسرائيل العظيمة أمامهم؟ هل ستهزم حماس جيش الدفاع الإسرائيلي العظيم؟”.

ونقل عن نتنياهو قوله لرئيس الأركان الفريق إيال زمير إن الجيش الإسرائيلي ضعيف في “التقديرات السياسية”، وأكد أن “حماس ستستسلم. أضع تقديري الثقافي والسياسي على المحك. أنتم في الجيش الإسرائيلي لستم جيدين في التقديرات السياسية. ألا نستطيع الانتصار؟ بالطبع نستطيع”.

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح بأنه سيدفع إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

(د ب أ)