نتنياهو يلمح إلى نهاية وشيكة للعملية العسكرية في جنين ومجلس الأمن يجتمع الجمعة لمناقشة العنف في الضفة الغربية

تل أبيب-نيويورك: قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية المحتلة يمكن أن تنتهي قريبًا.

وذكر نتنياهو اليوم الثلاثاء خلال زيارة لموقع عسكري بالقرب من جنين “في هذه اللحظات نحن نختتم المهمة” ، وذلك وفقا لتقارير إعلامية .

وأوضح نتنياهو مع ذلك أن العملية “لم تكن حدثا لمرة واحدة” وأن إسرائيل “ستستمر طالما كان ذلك ضروريا “.

ولم يتضح على الفور متى سينسحب الجنود الإسرائيليون على وجه التحديد من البلدة الفلسطينية .

مجلس الأمن الدولي يجتمع الجمعة لمناقشة العنف في الضفة الغربية

و بنيويورك، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع “في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين”.

(وكالات)