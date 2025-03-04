نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بتل أبيب للرد على تهم الفساد

القدس المحتلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الخامسة عشرة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نتنياهو مثل أمام المحكمة المركزية للمرة الـ15.

وأوضحت أن “الادعاء (العام) والدفاع (عن نتنياهو) اتفقا على الالتزام بعقد جلسات استماع لمدة يومين في الأسبوع، وهو ما يعني الاستماع لإفادة نتنياهو فقط دون حضور شهود دفاع إضافيين”، بعد أن كان يمثل أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا.

وبحسب إذاعة الجيش فإن الجلسات ستتواصل لمدة شهرين، فيما حددت المحكمة الأسبوع الماضي أنها ستعقد لنتنياهو 24 جلسة، ما يعني تبقي 9 جلسات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

(الأناضول)