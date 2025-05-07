نتنياهو يمثل للمرة الـ29 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد

القدس المحتلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، للمرة الـ29 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ29 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأشارت إلى أن هذه يفترض أن تكون الجلسة الأخيرة، حيث قررت المحكمة قبل أسبوعين أن تنهي جلسات الاستماع لردود نتنياهو اليوم الأربعاء.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، قبل أسبوعين: “أذن القضاة في محاكمة نتنياهو لمحاميه، عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 مايو/ أيار (الجاري)”.

وأضافت: “بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو”، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن متظاهرين معارضين لسياسات الحكومة نظموا وقفة احتجاجية خارج قاعة المحكمة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

(الأناضول)