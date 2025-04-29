نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد

القدس: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهم فساد موجهة إليه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو “مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024″.

وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع إلى نتنياهو في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

والأسبوع الماضي، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 مايو/ أيار المقبل.

وبحسب القرار، فإن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيضا يومي 6 و7 مايو المقبل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الثلاثاء الماضي: “أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 مايو القادم”.

وأضافت: “بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو” دون مزيد من التفاصيل.

وقالت “القناة 12” الإسرائيلية إن نتنياهو “رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023”.

كما أنه “لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف يونيو/ حزيران المقبل”، وفق القناة نفسها.

(الأناضول)