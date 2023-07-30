نتنياهو: ينبغي على “حزب الله” أن لا يختبرنا

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه لا يتأثر بتهديدات الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، مضيفا أنه “ينبغي أن لا يختبرنا”.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته قال نتنياهو :”لسنا متأثرين بتهديدات نصرالله (التي يطلقها) من المخبأ. في يوم الاختبار، سيجدنا نقف كتفا بكتف وينبغي له أن لا يختبرنا”، وفق قناة “كان” الرسمية.

والسبت قال نصر الله إن “المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية”.

وتطرق نتنياهو خلال الاجتماع إلى أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تمضي حكومته في تنفيذها رغم احتجاجات شعبية مستمرة للأسبوع الـ 30 على التوالي.

وقال: “سنستغل العطلة (الصيفية للكنيست) لمحاولة التوصل إلى اتفاق بيننا”، في إشارة لاستعداده لاستئناف المفاوضات مع المعارضة.

وتبدأ العطلة الصيفية للكنيست الأحد 30 يوليو/ حزيران حتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتابع نتنياهو: “أتمنى ألا تظل يدنا مدودة هذه المرة في الهواء، فمن الممكن والضروري التوصل إلى تفاهمات، والغالبية العظمى من الجمهور يفهم هذه الحقيقة البسيطة”.

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أعلن الاثنين رفض دعوة سابقة أطلقها نتنياهو للحوار، معتبرا أنها “كذبة أخرى، الهدف الوحيد منها هو رفع الضغط الأمريكي وإسكات الاحتجاجات”.

والاثنين، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست (البرلمان)، على قانون يمنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من مراجعة “معقولية” قرارات الحكومة والوزراء، وهو أول مشروع قانون حكومي كبير للإصلاح القضائي يتم تمريره ضمن خطة “إصلاح القضاء”.

وقانون “الحد من المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر احتجاجا عليها.

(الأناضول)