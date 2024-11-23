نتنياهو ينتقد تحقيقا في تسريبات من مكتبه

تل أبيب: انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة تحقيقا جاريا بشأن تسريبات مشتبه بها يزعم أنها خرجت من مكتبه.

وتحدث نتنياهو عن “حملة تعقب ومطاردة سياسية مضادة” ضده وضد طاقمه في رسالة مصورة تم نشرها على منصة إكس مساء اليوم السبت.

كما زعم أن الغرض من الإدانة التي صدرت مؤخرا لأشخاص يزعم أنهم متورطون في القضية هو الإضرار به وبمواطني إسرائيل الذين أيدوه.

ولم يدل نتنياهو بأي تفاصيل أخرى.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يواجه المشتبه بهم في القضية تهمة تسريب معلومات سرية بغرض الإضرار بدولة إسرائيل.

(د ب أ)