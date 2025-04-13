 نتنياهو ينتقد تصريحات ماكرون بشأن احتمال اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

تل أبيب: انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي نوه فيها إلى احتمال اعتراف بلاده بدولة فلسطينية.

وكتب نتنياهو مساء اليوم الأحد على منصة إكس أن ماكرون يرتكب “خطأ جسيما” إذا واصل الترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل “لن تعرض وجودها للخطر من أجل أوهام بعيدة عن الواقع”، ولن تقبل بإلقاء “موعظة أخلاقية” بخصوص إنشاء دولة فلسطينية من شأنها تهديد وجود إسرائيل.

وكان ماكرون صرح قبل أيام قليلة في مقابلة مع قناة “فرانس 5” بأن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل. وأوضح أنه يسعى في الوقت ذاته إلى أن تعترف الدول المؤيدة للفلسطينيين بدولة إسرائيل. ولفت ماكرون إلى أنه يهدف من ذلك إلى أن يتم التوصل إلى هذا “الاعتراف المتبادل” بين عدة دول خلال مؤتمر ستقوده فرنسا والسعودية بشكل مشترك في يونيو/حزيران.

وفي منشور لاحق على منصة إكس، شدد ماكرون على موقف فرنسا الداعم لما يسمى “حل الدولتين”، قائلا: “نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية بدون حماس.” كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة، وإنهاء فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وإلى السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين وصل إلى ما يقرب من 150 دولة ليس من بينها بعض الدول الغربية الرئيسية، ومن بين هذه الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا. في المقابل، لا تعترف دول مثل السعودية والعراق وسوريا بدولة إسرائيل. ويقصد بـ”حل الدولتين” إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. لكن نتنياهو يرفض هذا الحل.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صوت في يونيو/حزيران الماضي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول بأنها “مكافأة للإرهاب”، معتبرا أن “مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم بعد ذلك فلسطين لشن هجمات على إسرائيل”.

وتم التصويت على القرار بأغلبية 68 صوتا مقابل 9 أصوات. ويرى القرار أن إقامة دولة فلسطينية في “قلب أرض إسرائيل” من شأنه أن يشكل “خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها”. ويقول أيضا إن هذا من شأنه أن يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار.

(د ب أ)