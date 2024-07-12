نتنياهو ينفي الاتفاق على الانسحاب من «فيلادلفيا»… ومصادر إسرائيلية تكذّبه

لندن ـ «القدس العربي»: على الرغم من الزخم الذي اكتسبته مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ولا سيما بعد تسليم رد حركة “حماس” الإيجابي للوسطاء قبل أسبوع، إلا أن قضايا برزت أمس ودفعت أكثر من جهة إلى إبداء القلق.

فقد اتهمت أطراف إسرائيلية، وكذلك حركة “حماس”، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إضافة أمور كان اتُفق عليها من قبل، مما يهدد بعرقلة التفاوض.

“حماس” قالت إن نتنياهو أضاف مطالب جديدة لم تكن موجودة.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة إن نتنياهو يدير المفاوضات بمفرده تقريبا.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أبلغ أعضاء الفريق الإسرائيلي المفاوض أنه متمسك بمطلب منع عودة المسلحين إلى شمال القطاع، لكن مطلبه هذا “تكتيكي ولأغراض تفاوضية”. وكان مكتب نتنياهو قد قال أمس إنه يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر.

وأفاد في منشور على منصة “إكس” بأن “التقرير الذي نشرته وكالة رويترز، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، هو محض أخبار كاذبة”.

والتقرير الذي رد عليه نتنياهو منسوب لمصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع قالوا “لرويترز” إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وبمجرد إصدار نتنياهو بيانه، سارعت مصادر مسؤولة إسرائيلية، لم تكشف عن هويتها، إلى دحض تصريحاته.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين مشاركين في المحادثات أن المفاوضين الإسرائيليين قد ناقشوا بالفعل إمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا.

وفي سياق متصل، أوضحت حركة “حماس” في تصريح للقيادي فيها حسام بدران، موقفها تجاه اليوم الثاني من الحرب على غزة، إذ قال “طرحنا أن تتولى حكومة كفاءات وطنية غير حزبية إدارة قطاع غزة والضفة بعد الحرب”.

وفي الموضوع نفسه، يقول أمين سر حركة “فتح” الفريق جبريل الرجوب ردا على سؤال “القدس العربي” إن “الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة يجب أن تركز على إنجاز وحدة وطنية فلسطينية تكفل وحدة الوطن والشعب وتحفظ القضية وقضية الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”. وجدد دعوته إلى حكومة فلسطينية توافقية لإدارة المرحلة، ورأى أن أي صيغة مغايرة ستكون على حساب الفلسطينيين.