نتنياهو ينفي تعهده لبايدن بتجميد الاستيطان حتى نهاية 2023

تل أبيب: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن يكون تعهد للرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال موقع “والا” العبري، إن نتنياهو تعهد لـ بايدن خلال مكالمة هاتفية، الإثنين، بتجميد البناء في المستوطنات حتى نهاية 2023.

وردًا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب: “خلافًا للتقارير، لم ولن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات”.

وصادقت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو خلال 7 أشهر فقط، على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة، وفق بيان سابق للخارجية الفلسطينية في 22 يونيو/حزيران الماضي.

وقوبل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بانتقادات دولية متصاعدة، حيث يرفضه المجتمع الدولي ويعتبره غير شرعي، ويحذّر من تقويضه لفرص حل الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

والإثنين، تلقى نتنياهو اتصالا هاتفيا من بايدن، هو الأول منذ 4 شهور على وقع خلافات بين الجانبين بما في ذلك حول التوسع الاستيطاني وخطة “إصلاح القضاء” التي تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في تنفيذها رغم رفض المعارضة التي تعتبرها “انقلابًا سلطويًا”.

ووفق بيان لمتحدث البيت الأبيض جون كيربي، الإثنين، دعا بايدن نتنياهو لزيارة واشنطن للمرة الأولى منذ أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستوري أواخر العام الماضي.

(الأناضول)