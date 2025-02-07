نتنياهو يهدي ترامب جهاز “بيجر من ذهب” خلال زيارته للبيت الأبيض- (صورة)

القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهاز بيجر من ذهب، خلال زيارته إلى البيت الأبيض في واشنطن.

وأشار المكتب إلى أن البيجر يرمز إلى “نقطة تحوّل في الحرب” ضد حزب الله، في إشارة إلى الهجوم الصادم الذي نفّذته إسرائيل ضد الحزب اللبناني في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بتفجير آلاف أجهزة الاتصال ما تسبّب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح، بينهم المئات من عناصر حزب الله.

وأضاف مكتب نتنياهو أن هذه “العملية الاستراتيجية” التي لم يكشف رسميا عن تفاصيل تنفيذها، “تُظهر قوة إسرائيل، وتفوقها التكنولوجي، وابتكارها التكتيكي ضد أعدائها”.

صورة عرضها الصحفي الإسرائيلي ايلي بلومنتال لجهاز “بيجر” ذهبيّ أهداه نتنياهو لترامب في زيارته الأخيرة لواشنطن، في إشارة لتفجيرات البيجر في لبنان في أيلول/ سبتمبر الماضي. pic.twitter.com/8IPLgjmgmz — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) February 6, 2025

في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بعد حرب استمرّت أكثر من سنة، وتصاعدت في الشهرين الأخيرين وترافقت مع حملة قصف إسرائيلي مدمّر على مواقع حزب الله والمناطق المحسوبة عليه في لبنان.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تنفّذ بين وقت وآخر عمليات وغارات في بعض المناطق في جنوب وشرق لبنان، متذرعة باستمرار وجود مسلح لحزب الله في هذه المناطق.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الى دخل اليها في جنوب لبنان في غضون ثلاثة اشهر، وقد تمّ تمديد هذه المهلة حتى 18 شباط/فبراير.

كما ينص على انسحاب عناصر حزب الله حتى نهر الليطاني (قرابة ثلاثين كيلومترا من الحدود)، وعلى تطبيق قرارات دولية سابقة متعلقة بلبنان، ومنها ما ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة فيه، خارج القوات الشرعية.

(أ ف ب)