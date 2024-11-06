نتنياهو ووزراء اليمين يهنّئون ترامب على عودته “التاريخية” للبيت الأبيض

صورة من الأرشيف لترامب و نتنياهو في البيت الأبيض في 28 يناير/كانون الثاني 2020. ا ف ب

دبي: هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دونالد ترامب على عودته “التاريخية” إلى البيت الأبيض.

وقال نتنياهو في منشور على موقع إكس: “عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدّد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

وسارع وزراء من اليمين الإسرائيلي، الأربعاء، إلى تهنئة ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتجاهل الوزراء في تهانيهم عبر منصة “إكس”، الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، رغم دعمه القوي لتل أبيب في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الذي عيَّنه نتنياهو مساء الثلاثاء وزيرا للدفاع: “تهانينا للرئيس المنتخب دونالد ترامب على انتصاره التاريخي”.

وأضاف كاتس: “معا، سنعزز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل ونعيد الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، ونقف بثبات لهزيمة محور الشر بقيادة إيران”.

فيما أعاد وزير الأمن القومي، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، نشر منشور من يوليو/ تموز الماضي كتب فيه “حفظ الله ترامب”، وعلق عليه بـ”نعم”.

وقال وزير المالية، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: “حفظ الله أمريكا وحفظ الله إسرائيل”.

أما وزير الاتصالات من حزب “الليكود” شلومو كارعي فكتب: “تهانينا للرئيس ترامب على فوزه! يعود صديق حقيقي لإسرائيل إلى البيت الأبيض، وهو زعيم يفهم ويقدر قوة تحالفنا”.

وتابع: “معا، سنواصل بناء رابطة لا تنكسر من أجل مستقبل آمن ومزدهر لكلا البلدين.. سيقف ترامب معنا لإعادة رهائننا وضمان النصر المطلق”.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: “تهانينا أيها الرئيس دونالد ترامب على عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض. أنت صديق حقيقي وعزيز لإسرائيل، وبطل السلام والتعاون في منطقتنا”.

وأردف هرتسوغ: “أتطلع إلى العمل معك لتعزيز الرابطة القوية بين شعبينا، وبناء مستقبل من السلام والأمن في الشرق الأوسط، والحفاظ على قيمنا المشتركة”.

وزاد: “بالنيابة عن دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، وكل شعبنا، أتمنى لك الكثير من النجاح”.

(وكالات)