سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو يواجه احتجاجات بسبب تفاصيل مقتل المحتجزين في غزة

منذ 29 دقيقة

حجم الخط
0

تل أبيب: ظهرت المزيد من التفاصيل حول مقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين بالرصاص على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال القتال في قطاع غزة ، مما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم قيامه بما يكفي لتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وبدأت الاحتجاجات ليلة الجمعة خارج مقر الجيش الإسرائيلى ، ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة في تل أبيب مساء اليوم السبت.

ويتعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ما وصف بالتقاعس عن تأمين صفقة جديدة لتبادل الأسرى، بعد أسابيع من انتهاء وقف إطلاق النار لفترة وجيزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن الرهائن خرجوا بدون قمصان من مبنى في حي الشجاعية في شمال غزة أثناء القتال، حاملين علما أبيض مؤقتا للدلالة على الاستسلام، وأن أحدهم صرخ “مساعدة” باللغة العبرية. ومع ذلك، تم إطلاق النار عليهم، خلافا لقواعد الاشتباك، حيث اشتبه الجنود في وجود تهديد لحماس.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مصادر مصرية: إسرائيل تبدو أكثر انفتاحا على هدنة جديدة في المحادثات مع الوسطاء
منذ 56 دقيقة
صحيفة: قطر وإسرائيل تدرسان إحياء اتفاق تبادل المحتجزين في غزة
منذ 6 ساعات
رئيس وزراء قطر لـ”لوبوان”: لاحظنا طوال المحادثات أنه كلما اشتدت الحرب زادت مطالب الجانب الآخر- (صورة)
14 - ديسمبر - 2023
إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس
11 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية