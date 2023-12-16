نتنياهو يواجه احتجاجات بسبب تفاصيل مقتل المحتجزين في غزة

تل أبيب: ظهرت المزيد من التفاصيل حول مقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين بالرصاص على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال القتال في قطاع غزة ، مما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم قيامه بما يكفي لتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وبدأت الاحتجاجات ليلة الجمعة خارج مقر الجيش الإسرائيلى ، ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة في تل أبيب مساء اليوم السبت.

ويتعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ما وصف بالتقاعس عن تأمين صفقة جديدة لتبادل الأسرى، بعد أسابيع من انتهاء وقف إطلاق النار لفترة وجيزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن الرهائن خرجوا بدون قمصان من مبنى في حي الشجاعية في شمال غزة أثناء القتال، حاملين علما أبيض مؤقتا للدلالة على الاستسلام، وأن أحدهم صرخ “مساعدة” باللغة العبرية. ومع ذلك، تم إطلاق النار عليهم، خلافا لقواعد الاشتباك، حيث اشتبه الجنود في وجود تهديد لحماس.

(د ب أ)