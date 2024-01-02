نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التصريح للإعلام حول اغتيال العاروري- (تدوينة) 

تل أبيب: وجه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الوزراء بعدم التصريح لوسائل الإعلام حول اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.

واغتالت إسرائيل، مساء الثلاثاء، العاروري واثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لـ “حماس” في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “مكتب نتنياهو أصدر تعليماته للوزراء بعدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام أو الإشارة بشكل واضح إلى اغتيال العاروري”.

وفور الإعلان عن اغتيال القيادي البارز بـ “حماس” علق وزيران إسرائيليان ونائب بالكنيست (البرلمان).

وقبل توجيه مكتب نتنياهو بعدم التعليق على اغتيال العاروري، كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحسابه على منصة “إكس”: “هكذا يبيد جميع أعدائك يا إسرائيل”.

כן יאבדו כל אויביך ישראל 🇮🇱 — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) January 2, 2024

كما علق وزير الاتصالات شلومو كرعي مقتبسا الآية رقم “31” من سفر “القضاة” في التوراة: “هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب. وأحباؤه كخروج الشمس في جبروتها. واستراحت الأرض أربعين سنة”، مرفقا منشوره على “إكس” بصورة للعاروري مع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله.

بينما كتب عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، داني دانون في منشور على “إكس” قائلا: “أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) والموساد وقوات الأمن على اغتيال المسؤول الكبير في حماس صلاح العاروري في بيروت”.

وأضاف: “ليعلم كل من شارك في مجزرة 10/7 أننا سنصل إليهم ونغلق الحساب معهم”، على حد قوله.

אני מברך את צה”ל, השב”כ, המוסד וכוחות הביטחון על חיסול בכיר החמאס סלאח אל-עארורי בביירות.

כל מי שהיה מעורב בטבח ה-7.10 צריך לדעת שנגיע אליו ונסגור איתו חשבון. pic.twitter.com/6KOZtuLQ87 — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) January 2, 2024

وارتفعت حصيلة الشهداء في عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري في بيروت، إلى 6، إضافة الى 11 جريحا، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “ارتفاع حصية الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي استهدف مكتبا لحماس إلى 6 شهداء”.

وأوضحت الوكالة أن “الغارة المعادية استهدفت مكتب حماس حيث كان يعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية”، مشيرة إلى أن “صاروخين استهدفا مكتب حماس وسيارات المرافقة المركونة أمام المبنى”.

ومساء الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن إسرائيل اغتالت العاروري (57 عاما) في هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أسفر عن سقوط 3 شهداء، فيما لم يصدر بيان رسمي إسرائيلي حتى الساعة 17: 10 (ت.غ).

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 ـ 1992، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا (دون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة “حماس”.

وفي نفس العام أعادت إسرائيل اعتقال العاروري ليقضي 15 عاما في سجونها، ليتم إبعاده بعد إطلاق سراحه، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

(الأناضول)