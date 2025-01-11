نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن غزة

“القدس العربي”: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم السبت إن إسرائيل سترسل وفدا برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، السبت، أن اتفاقا شبه مكتمل تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى.

وقالت الصحيفة، نقلا عمّا وصفته بمصادر سياسية مطلعة دون الكشف عن هويتها، إن “90 بالمئة من تفاصيل اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس تم الاتفاق عليها”.

وأضافت المصادر: “على إثر التقدم في محادثات صفقة التبادل، قام ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد ذكرت في بيان أن ويتكوف وصل إلى الدوحة أمس الجمعة والتقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة والدوحة تلقتا تطمينات من ويتكوف بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ينهي الحرب قريبا دون أن يذكر تفاصيل.

(وكالات)