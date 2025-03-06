سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو يُشدد الخناق على صلاة الجمعة في الأقصى خلال رمضان

6 - مارس - 2025

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تل أبيب: صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة الغربية بدخول المسجد وفقًا للآلية المتبعة العام الماضي.

ووفق التوصية، سيسمح فقط للرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق 50 عامًا، والأطفال دون 12 عامًا بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.

ويتزامن هذا القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوميًا خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس المحتلة مع حلول شهر رمضان.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءًا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 6, 2025 الساعة 10:17 م

    هه بتوصية من عصابة بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين فهم عازمون على الاستفراد بالأقصى المبارك يا مبارك في هذا الشهر المبارك ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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