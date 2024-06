نجاة طائرة قطرية من حادث تصادم فوق خليج عدن بسبب “خطأ” مراقب جوي في الصومال- (فيديو)

الدوحة- “القدس العربي”:

كشفت مصادر متابعة لمجال الطيران المدني، عن تفادي حدوث تصادم بين طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية القطرية والأخرى إثيوبية فوق خليج عدن بالقرب من المجال الجوي الصومالي.

وأشارت مواقع تعنى بالطيران المدني، إلى أن الطائرة القطرية نجت من حادث التصادم بعدما تلقت إشعاراً بضرورة التحليق لارتفاع 40 ألف قدم، وهو ما يجعلها تصطم مباشرة بطائرة إثيوبية قادمة في نفس الاتجاه.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن طائرة قطرية من طراز “بوينغ 787” تلقت تعليمات من المراقب الجوي في مقديشو للتحليق حتى ارتفاع أربعين ألف قدم، بينما كانت دون ذلك، إلا أن نظام المراقبة الإلكترونية في الطائرة القطرية نبه الطيار لتواجد طائرة إثيوبية من طراز A350 على نفس الارتفاع قادمة من الاتجاه المعاكس، وهو، ما كان يجعل التصادم وشيكاً بينهما.

وكانت الطائرتان القطرية والإثيبوية تحلقان في اتجاهين معاكسين فوق خليج عدن بالقرب من الصومال. ونشر موقع معلومات الطيران المتخصص في المجال تفاصيل الحادثة، وأشار إلى أن طيار القطرية لم يستجب لتوجيهات برج المراقبة وإلا لكان الاصطدام وشيكاً.

Somalian CAA are investigating a near collision between an Ethiopian A350 and a Qatar Airways 787 while flying over the Gulf of Aden near Somalia, after ATC wrongly told one aircraft to climb to 40,000 feet. pic.twitter.com/H8U1nXlVNB

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 25, 2024