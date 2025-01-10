 نجاح جهود إنقاذ ناقلة نفط استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

دبي: نجحت جهود إنقاذ ناقلة نفط كان الحوثيون في اليمن قد استهدفوها قبل أسابيع، مما كان ينذر بحدوث بقعة تلوث نفطية ضخمة في البحر الأحمر، حسبما أعلنت شركة أمنية اليوم الجمعة.

وكانت السفينة سونيون، بمثابة كارثة تنتظر في الممر المائي، حيث كانت تحمل مليون برميل من النفط الخام على متنها، وقد تعرضت للقصف والتخريب لاحقا بالمتفجرات من جانب الحوثيين. واستغرق الأمر شهورا حتى تمكن عمال الإنقاذ من سحب السفينة وإطفاء الحرائق وتفريغ النفط الخام المتبقي.

ونشر الحوثيون في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر زرعهم لمتفجرات على متن السفينة سونيون، وإشعال النار فيها، وهو ما فعلوه من قبل في حملتهم.

يذكر أن الحوثيين استهدفوا حوالي 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة ، منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023. واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين، في الحملة، التي أسفرت أيضا عن مقتل أربعة بحارة. كما تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى، من قبل تحالف بقيادة أمريكية أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، التي شملت سفنا عسكرية غربية أيضا.

(أ ب)