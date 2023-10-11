نجاح حماس وفشل الاستخبارات الإسرائيلية سيكون محل دراسة لدى كل جيوش العالم.. وبعد الحرب ستتطاير رؤوس

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “ايكونوميست” تقريرا قالت فيه إن النجاح القاسي الذي حققه هجوم حماس على إسرائيل، دون الكشف عن خططها، يقابله فشل مذهل للاستخبارات الإسرائيلية على كافة المستويات.

لقد خلف الهجوم البري والبحري والجوي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من ألف قتيل في إسرائيل، ولا بد أنه تطلب الكثير من التخطيط. ويشعر المسؤولون بالصدمة لأن مثل هذا الحشد العسكري الكبير الذي تقوم به الحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة قد غاب عن انتباههم. ومن المؤكد أن هذا سيكون موضوع تحقيقات متعددة بمجرد انتهاء القتال. ولكن من الواضح بالفعل أن الإخفاقات جاءت في شكلين: أحدهما في جمع المعلومات الاستخبارية والآخر في تقييم تلك الاستخبارات وتفسيرها.

النجاح القاسي الذي حققه هجوم حماس على إسرائيل يقابله فشل مذهل للاستخبارات الإسرائيلية على كافة المستويات

أولا، خدعت إسرائيل بسبب مجموعتها الواسعة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية وأنظمة المراقبة والاستخبارات البشرية القديمة على شكل عملاء على الأرض. وتقع هذه كلها على عاتق فرع المخابرات في الجيش والشاباك، جهاز الأمن الداخلي المكلف بتغطية غزة والضفة الغربية.

ثانيا، إن المعلومات التي تمكنوا من جمعها والتي، وبالنظر إلى الوراء، كان من الممكن أن تشير إلى هجوم وشيك، قد أسيء تفسيرها أو تم تجاهلها مما أدى إلى تقييم خاطئ لنوايا حماس. وهو فشل يتردد صداه لدى الإسرائيليين بعد مرور 50 عاما على حرب يوم الغفران. بدأ ذلك بهجوم شنه الجيشان المصري والسوري، والذي فاجأ وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والقوات المسلحة الإسرائيلية، والذي لا يزال حتى يومنا هذا يطلق عليه “الفشل” من قبل الإسرائيليين. وفي ذلك الهجوم أيضا، أسيء تفسير معلومات استخباراتية بالغة الأهمية.

الأول يمكن تفسيره بما كان من الواضح أنه مستوى عالٍ من الأمن العملياتي من جانب حماس. أولئك الذين علموا بالعملية مسبقا كانوا مقتصرين على دائرة ضيقة للغاية من كبار العسكريين الذين لم يخاطروا باستخدام الهواتف أو أي شكل آخر من أشكال الاتصالات الإلكترونية التي كانت إسرائيل ستعترضها نظرا لأنها تراقب جميع الاتصالات في غزة. من المحتمل أن جنود حماس الذين تم إرسالهم في المهمة قد تم إخطارهم قبل بضع ساعات فقط، وطلب منهم الوصول بأسلحتهم إلى نقطة قريبة من الحدود، دون إعطائهم أي تفاصيل أخرى. وربما تفاجأ البعض بنجاحهم في التوغل، في بعض الأماكن، لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا داخل إسرائيل، أو أن التوغل سيستمر لعدة أيام. لكن إسرائيل نجحت في الماضي في إحباط خطط مماثلة. لكنها هذه المرة، فشلت.

هناك بعض العوامل المخففة، خاصة على مستوى المعلومات الاستخباراتية الميدانية. ويمكن للمجندين وصغار الضباط الذين يراقبون شبكة الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تغطي كل شبر من المنطقة الحدودية التعرف على أعضاء حماس الأفراد على شاشاتهم. لكن مشهدهم وهم يسيرون بالقرب من الحدود، حتى بأعداد كبيرة، لم يكن بالضرورة سيثير دهشة أولئك الذين يراقبون المنطقة. يتمحور الجناح العسكري لحماس حول ألوية وكتائب إقليمية. ويعمل أعضاؤها في أحيائهم المحلية. تبلغ مساحة الجيب الساحلي بأكمله 360 كيلومترا مربعا فقط، وتبلغ المسافة بين الحدود مع إسرائيل شرقا وساحل البحر الأبيض المتوسط في الغرب في بعض النقاط أقل من 10 كيلومترات. العديد من المهاجمين على السياج الحدودي كانوا على مسافة قريبة من منازلهم وكان من المتوقع أن يكونوا في تلك المنطقة. ولم يكن وجود الجرافات في مواقع البناء القريبة من الحدود يثير الشكوك. واستخدم في الهجوم مركبات مدنية، مثل الشاحنات الصغيرة، التي كانت تمر دون أن يلاحظها أحد.

كما شنت حماس ما يشبه عملية عسكرية نموذجية. لقد بدأت هجومها بهجوم دقيق على أجهزة الاستشعار والاتصالات الإسرائيلية. تم استهداف العديد من كاميرات المراقبة الإسرائيلية من قبل القناصين وتم تعطيلها. ويبدو أنه تم استخدام الحرب الإلكترونية أيضا. أدى هجوم كوماندوز على مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة إلى تشويش اتصالاته ومنع القادة من إصدار تنبيه، وفقا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء.

شنت حماس ما يشبه عملية عسكرية نموذجية. لقد بدأت هجومها بهجوم دقيق على أجهزة الاستشعار والاتصالات الإسرائيلية. تم استهداف العديد من كاميرات المراقبة

اخترق المسلحون السياج الأمني الهائل حول غزة، والذي يضم شريطا من الأرض المحظورة، وهو مزودا بكاميرات وأجهزة استشعار حرارية ومواقع للمدافع الرشاشة، في 29 موقعا منفصلا، باستخدام الجرافات المدنية بشكل أساسي. وتدفقت عشرات المركبات ومئات المسلحين (يصل عددهم حسب أحد التقديرات إلى ألف) عبر فتحات السياج. استخدم الهجوم أيضا ما تسميه الأنماط العسكرية حرب الأسلحة المشتركة: فقد وفر وابل صاروخي ضخم عند الفجر غطاء للتقدم البري، الذي كان مدعوما بمقاتلين يستخدمون طائرات شراعية تعمل بالطاقة وآخرين وصلوا عن طريق البحر.

لا شيء من هذا يبرر الفشل في الكشف منذ أشهر عن التخطيط وشراء الأسلحة. لكن الفشل الأخطر يقع على أعلى مستوى من التقييم السياسي. منذ الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وغزة في أيار/ مايو 2021، افترض مسؤولو المخابرات الإسرائيلية أن حماس تم ردعها عن إثارة حرب أخرى وأن زعيمها في غزة، يحيى السنوار، قرر التركيز على إعادة بناء اقتصاد القطاع المحاصر. ولتحقيق ذلك فإنه يحتاج إلى إسرائيل ومصر، اللتين حافظتا على إغلاق غزة منذ انقلاب حماس في عام 2007، للسماح لعمال المياومة والتجار بعبور الحدود. وظل هذا تقييمهم حتى صباح السبت.

وهو أيضا فشل للقيادة السياسية الإسرائيلية. لا يوجد بلد لديه موارد استخباراتية غير محدودة. ويتم تحديد ميزانياتها -الاستهداف الاستخباراتي- إلى حد كبير حسب أولويات السياسيين. ولطالما اشتكى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون من أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أهمل التهديد الذي يشكله قطاع غزة، وفضل التركيز على إيران ووكيلها اللبناني، حزب الله. ويقول المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إنه لا يوجد دليل على وجود يد إيرانية في الهجمات. وطالب الوزراء في حكومته اليمينية المتشددة الحالية، التي تشكلت في نهاية عام 2022، بمزيد من الموارد لحفظ الأمن في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش أنصارهم، المستوطنون الإسرائيليون، في مناطق معظم سكانها من الفلسطينيين. لقد قدم نتنياهو نفسه طوال حياته المهنية كخبير في شؤون الإرهاب. في الواقع كان هذا هو استحقاقه المبكر للشهرة في وسائل الإعلام الأمريكية. لكن في هذه الحالة يبدو أنه قد أبعد عينيه عن الكرة.

ومن المرجح أن يتم دراسة نجاح حماس وفشل الاستخبارات الإسرائيلية عن كثب من قبل القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة، زعم المفكرون العسكريون أن أجهزة الاستشعار المستمرة والأسلحة الدقيقة جعلت من الصعب على الجيوش أن تشن هجوما، لأن القوات المركزة تميل إلى أن يتم رصدها وضربها. وقد أجبر هذا الاتجاه أوكرانيا، على سبيل المثال، على التخلي عن الهجمات المضادة المدرعة واسعة النطاق لصالح هجمات أصغر تشنها فرق صغيرة من الجنود الراجلين.

وقد كشف هجوم حماس عن أمرين. الأول هو أن التسلل على نطاق واسع يظل ممكنا، حتى في مواجهة بعض تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم، إذا كان المهاجم مجتهدا والمدافع معتدا بنفسه. وهذا درس للدول التي تواجه أعداء متهورين عبر حدود برية طويلة – دول البلطيق أو كوريا الجنوبية، على سبيل المثال.

كشف هجوم حماس عن أمرين الأول هو أن التسلل على نطاق واسع يظل ممكنا والآخر يتلخص في أن حماس تظل كيانا فاعلا “هجينا” خطيرا

والأمر الآخر يتلخص في أن حماس تظل كيانا فاعلا “هجينا” خطيرا ـ فهي ليست جماعة إرهابية من الطراز القديم ولا جيشا تقليديا، بل إنها، مثلها كمثل حزب الله، قوة مسلحة ذات قدرة عالية تمزج بين عناصر من كليهما.

بعد هذه الحرب الأخيرة، مهما كانت نهايتها، لن يكون هناك نقص في الجناة الذين يتحملون المسؤولية عن تحويل إسرائيل أعينها عن غزة. وتوقع أحد المسؤولين أن “رؤوسا ستتدحرج بمجرد انتهاء هذا الأمر”. وتابع أنه لا ينبغي إنقاذ أكبرها. سيكون نتنياهو مدركا تماما كيف أدت إخفاقات عام 1973 إلى تقويض رئيسة الوزراء آنذاك، غولدا مائير، وأدت إلى استقالتها.