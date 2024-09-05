نجا سعادة يطلق مجموعة “أصوات تهمس” لأزياء خريف وشتاء 2025- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

تحت عنوان “أصوات تهمس” أطلق المُصمم اللبناني نجا سعادة مجموعته الجديدة لأزياء الكوتور لخريف وشتاء 2025 والتي اعتبرت بأنها سمفونية من الحرفية الراقية والعواطف الغنية، لأن كل تصميم منها نفذه سعادة بدقة ليروي قصة فريدة ويعكس مصدر وحيه من جوهر الأصوات التي طبعت حياته، وتألفت المجموعة من ثلاثين تصميماً من ضمنها فستان زفاف.

ويجسد سعادة من خلال هذه المجموعة أهمية الأصوات وإلهامها وانعكاسها عليه والعلاقات الإنسانية المؤثرة على رؤيته الفنية وتحدث عن مجموعته بالقول: “ترجمت من خلال كل تصميم الأصوات والأصداء التي أثرت في حياتي. كل فستان يعكس همسات صوتي الداخلي وأصوات الطبيعة المُحيطة بي وكذلك كل الأشخاص الذين يُشكلون جزءاً كبيراً ومُهماً في رحلتي”، مشيراً إلى “أن هذا المزيج المُتنوع من الأصوات والأصداء الداخلية والشخصية حوّل كل قطعة في مجموعته “Whispering Voices” إلى قصة بخاصة أنني أردت أن أخلق رابطاً عاطفياً مع المرأة التي ترتدي من أزيائي يتخطى حدود التصاميم والقماش”.

وشملت هذه المجموعة باقة مُنوعة من الألوان الأساسية في مجموعاته مثل الأحمر والأسود والأبيض والذهبي والفضي التي ترمز إلى الشغف وطاقة الأصوات البشرة، فضلاً عن ألوان الأزرق والنيود والتيفاني الكلاسيكي والزهري والبيج الوردي والخوخي الناعم التي تُمثل هدوء وسكينة الطبيعة.

وقد استخدم نجا سعادة في هذه المجموعة الأقمشة الفاخرة مثل التافتا والدانتيل والرازمير واللوريكس والكريب دو شين والكريب المغربي والساتان التي تتناسب مع الدانتيل الناعم والتول المُطرز والمصنوع يدوياً.

وأضاف أيضاً تطريزات ذهبية مُميزة بالأسلاك المعدنية والتي تُشكل تجربة ملموسة تعكس الدرجات المُتعددة للصوت إضافة إلى التطريزات التي اعتمدها بشكل الزهور والأوراق على التصاميم والتي ترمز إلى تنوع الأصوات في الطبيعة.

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أما فستان الزفاف من حرير الميكادو في هذه المجموعة، فقد جمع بين البساطة والفخامة، بحيث استخدم نجا سعادة تقنية دقيقة في التطريز لإبراز الزهور بشكل طبيعي وحقيقي.

وتنوعت القصات تماماً مثل تنوع الأصوات التي استوحى منها نجا سعادة هذه المجموعة، إذ تمثلت بالأحجام والخطوط المُنسقة بوضوح التي تنقل قوة الأصوات المؤثرة في حياتنا وكذلك الـ”كاب” الحاضر بقوة في المجموعة والذي يُخبئ في طياته أسرار الناس وهمساتهم.

ويُواصل سعادة من خلال مجموعته توسيع آفاق الموضة وتنفيذ قطع فنية راقية تتسم بالحرفية العالية ولاسيما وأن تصاميمه لا تقتصر فقط على الأزياء والموضة والجمال بل تتجاوز ذلك لتخلق رابطاً عاطفياً عميقاً يُحاكي كل امرأة ترتديها.