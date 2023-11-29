نجل أسطورة التنس يُثير إعجاب وليد الركراكي

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية مغربية، بأن الناخب الوطني وليد الركراكي، يُراقب عن كثب نجل أسطورة لعبة التنس، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتكون مفاجأة أسود أطلس في بطولة أمم أفريقيا 2023، لا سيما بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بزيادة قوائم المنتخبات المشاركة من 23 إلى 27 لاعبا.

وقال مصدر مقرب من الركراكي، رفض كالعادة الكشف عن هويته لوسائل الإعلام، إن المدرب يتشاور الآن مع أفراد الجهاز الفني، لوضع الخطوط العريضة لعدة ملفات، أبرزها بطبيعة الحال العناصر التي سيعول عليها في الكان، إلى جانب التخلص من صداع المصابين والمشكوك في جاهزيتهم للبطولة، من خلال الاستعانة بدماء جديدة على نفس المستوى، في مقدمتهم هذه المرة محترف نادي لانس الفرنسي نائل العيناوي، كبديل إستراتيجي للوافد الجديد الآخر الذي أصابته عين الحسود سفيان ديوب.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الشاب العشريني الذي ينشط في مركز لاعب الوسط، خطف بالفعل أنظار رأس الأفوكادو ومساعديه غريب أمزين ورشيد بن محمود، وذلك بعد رؤية التطور الملموس في مستواه على أرض الواقع، في إشارة واضحة إلى أن الركراكي وجهازه المعاون يتابعون اللاعب منذ فترة ليست بالقصيرة، وبناء عليه بدأت تتضاعف فرصه في الحصول على فرصته مع المنتخب الأول.

في السياق ذاته، علمت صحيفة “المنتخب” من مصادرها، أن الركراكي يعطي أولوية في المراقبة لنجل أسطورة لعبة التنس يونس العيناوي، نظرا للنسخة المبشرة التي يبدو عليها مع فريقه في الليغ1، فيما ستكون أشبه بالمكافأة لنائل، بعدما تحول إلى قطعة ثابتة في خطط المدرب الأولمبي عصام الشرعي، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه مدرب رابع العالم عن بديل لسفيان ديوب بعد انتكاسته الأخيرة، بجانب الشكوك حول جاهزية سليم أملاح.

وهناك أسماء أخرى مرشحة بقوة لدخول قائمة المنتخب المغربي للمرة الأولى في المونديال الأفريقي، مثل لاعب وسط ريال مدريد براهيم دياز، استنادا إلى التقارير التي تراهن على اقترابه من استكمال الإجراءات الروتينية لتحويل جنسيته الرياضية من الإسبانية إلى المغربية، ومعه لاعب برشلونة المعار إلى فياريال إلياس أخوماش، رغم ما أثير في الآونة الأخيرة عن رغبته في تمثيل منتخب لا روخا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيفتتح مشواره في البطولة الأفريقية بمواجهة تنزانيا يوم 17 يناير / كانون الثاني، ثم سيلتقي بمنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى يوم 21 من نفس الشهر، وبعدها بثلاثة أيام سيختتم مبارياته في المجموعة السادسة بنزال خارج التوقعات أمام زامبيا.