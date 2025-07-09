نجل أنشيلوتي يتولى تدريب بوتافوغو البرازيلي

ريو دي جانيرو: أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي يوم الثلاثاء، تعيين الإيطالي دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، في منصب المدرب الجديد للفريق.

ووقع دافيدي أنشيلوتي (35 عاما) عقدا يمتد لعام واحد مع بوتافوغو، في أول تجربة له في منصب المدير الفني، وذلك عقب إقالة ريناتو بايفا بعد خروج الفريق من دور الستة عشر لمونديال الأندية بأمريكا.

وعمل دافيدي لأكثر من عشرة أعوام مع والده، مع أندية بايرن ميونخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد، كما يتواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة والده.

ويدافع بوتافوغو عن لقب كأس البرازيل وكأس ليبيرتادوريس، وقال جون تكستور، مالك بوتافوغو مؤخرا، إنه يريد أن يلعب فريقه بأداء هجومي أكبر.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان، إن عقد دافيدي مع بوتافوغو يسمح له بمواصلة العمل مع والده في المنتخب البرازيلي، قبل أقل من عام على انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن يسجل دافيدي ظهوره الأول مع بوتافوغو عبر مواجهة فاسكو دي غاما في الدوري البرازيلي يوم السبت المقبل.

(أ ب)