نجل الشهيد سامر أبو دقة يتحدث عن والده ويتعهد بمحاكمة إسرائيل في “الجنائية الدولية”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

قال يزن، نجل الشهيد سامر أبو دقة، مصور الجزيرة في غزة، إن نبأ استشهاد والده كان صعبا جدا على الأسرة التي تواجه وقتا عصيبا منذ سماعها للخبر، مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالفخر لنيل والده الشهادة وهو يؤدي عمله بإخلاص.

واستشهد أبو دقة كما أصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح خلال تغطيتهما القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصر.

وظل أبو دقة نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وقال يزن ابن الشهيد، لقناة الجزيرة، إنه من الصعب وصف مشاعره بعد اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي والده، مضيفا بأنه والده كان صحافيا يؤدي عمله بإخلاص وينقل الحقيقة ولم يكن يقوم بعمل يبرر استهدافه.

ولفت إلى أن آخر اتصال أجراه والده معه كان قبل استشهاده بيوم، وطلب منه الاعتناء بإخوته كما اعتاد أن يفعل كل يوم منذ تركهم، مبررا هذا الطلب المتكرر باحتمالية أن يكون والده يشعر بأنه سيستشهد خلال تلك الحرب.

وقال أيضا إن والده كان محبوبا من الجميع ولا يتأخر عن طلب لأحد، وكان معروفا بابتسامته التي كانت لافتة لجميع من تعامل معه، موضحا أنه في علاقته معه كان “الصديق والوالد” وكان يلبي احتياجاته وإخوته ولا يدعهم في حاجة إلى أحد.

وأشار ابن الشهيد أبو دقة إلى أن والده -في آخر زيارة لهم- أخبره بأنه يجب أن يعود إلى قطاع غزة لتأدية رسالته بنقل ما يحدث فيها. وشدد يزن على أنه لن يترك حق والده، وسيعمل على رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة القتلة، وطالب الجميع بدعم هذا المسعى.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية أدانت اغتيال جيش الاحتلال الزميل أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة الجمعة، وحمّلت إسرائيل في بيان “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء” ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت الجزيرة في بيانها “بخالص العزاء وعظيم المواساة” لعائلة الزميل الراحل “في غزة وبلجيكا” مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحافيين والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، من مواليد عام 1978، وهو من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004 حيث عمل فيها مصوراً وفني مونتاج.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أغنية لزين أبو دقة، الابن الثاني للشهيد سامر، تحمل اسم “يابا مشتاق” أهداها زين لوالده قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.

وعُرف عن زين اهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.

كما طرح زين في قناته على يوتيوب، أغنية “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين” التي غنتها سيدة فلسطينية لاجئة، واشتهرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف عليها كلمات من تأليفه وغنائه. وحصد الفيديو على قناته أكثر من 22 مليون مشاهدة.