نجل “ال تشابو” يقر بأنه مذنب في تهريب المخدرات أمام محكمة أمريكية

واشنطن: أقر أوفيديو جوزمان لوبيز، نجل زعيم المخدرات المكسيكي جواكين “ال تشابو” جوزمان، بأنه مذنب في أربع تهم تتعلق بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة في محكمة اتحادية أمريكية، حسبما قال مكتب المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الشمالية من إلينوي يوم الجمعة.

وأقر المتهم المعروف باسم “ال راتون”، جوزمان لوبيز بأنه مذنب في تهمتي تآمر في المخدرات وتهمتي الاشتراك في منظمة إجرامية مستمرة، حسبما قال المدعون في بيان.

واعترف جوزمان لوبيز بتنسيق نقل الكوكايين والهيروين والفنتانيل وغيرها من المخدرات والمواد الكيميائية من المكسيك إلى الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى استخدام شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى البلاد.

كما اعترف بأنه ارتكب هو ورفاقه أعمال عنف ضد السلطات والمدنيين والخصوم لحماية أنشطة العصابة.

يذكر أن الفنتانيل هو مخدر صناعي أقوى بـ50 مرة من الهيروين وتعتبره السلطات سببا رئيسيا لأزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وكجزء من صفقة الاعتراف بالذنب، وافق جوزمان على مصادرة 80 مليون دولار.

(د ب أ)